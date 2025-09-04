Un sacrificio extremo: una mujer bajó 54 kilos para salvarle la vida a su mamá

En medio de una complicada situación que vivía la familia, la joven transformó su vida en pocos meses.

La joven pasó de pesar más de 130 kilos a estar en condiciones de donar un riñón.

Una mujer tomó una decisión extrema motivada por el amor: perdió más de 50 kilos para poder salvarle la vida a su mamá. La historia refleja la fuerza de la familia, la determinación y la capacidad de transformar la vida propia para darle esperanza a otro.

Colleen Body tiene 55 años , vive en Cornualles, un condado situado en la escarpada punta suroccidental de Inglaterra, y desde su adolescencia sufre diabetes tipo 1 , una condición que derivó en una enfermedad renal crónica . Durante años llevó adelante tratamientos con insulina, pero los médicos advirtieron que con el tiempo esa patología afectaría sus riñones. Con el paso de los años perdió la visión de un ojo y solo conserva un 30% Del otro.

Su salud se mantuvo relativamente estable hasta 2020. La muerte de su madre por Covid-19 marcó un antes y un después: su estado empeoró y tuvo que iniciar un exigente tratamiento de diálisis tres veces por semana durante ocho horas . El agotamiento físico y emocional fue enorme, y la única salida posible quedó en el trasplante de riñón.

mujer

Ante este complicado escenario, su familia decidió actuar. Dos de sus hijas se presentaron para hacerse los estudios de compatibilidad, y una de ellas, Ealesa Evers, recibió una respuesta esperanzadora: era compatible, pero su sobrepeso impedía que pudiera ser considerada como donante.

Una transformación impulsada por amor

Ealesa pesaba más de 130 kilos y sufría dolores constantes en rodillas y caderas. El diagnóstico fue un golpe duro, pero también el impulso que necesitaba. Con disciplina y constancia emprendió un cambio radical en su vida.

En un lapso de 18 meses logró bajar 54 kilos. Lo hizo sin cirugías ni atajos: con dieta, ejercicio y el apoyo constante de su madre. “Me dijeron que bajara un poco de peso y que luego volviera para ver si era compatible. Así que simplemente salí y lo hice. Fue muy duro, pero mi madre me acompañó en cada paso”, contó.

Según sus propias palabras, la enfermedad de su mamá fue el motor que le dio la fuerza necesaria. “Si hubiera sido solo por mí, quizá no lo lograba. Pero hacerlo por mi madre, la persona más importante de mi vida, fue el empujón que necesitaba”, relató.

mujer2 Ealesa muestra su impresionante transformación tras perder 54 kilos por amor a su madre.

El esfuerzo tuvo recompensa. Con su nuevo peso, se sometió a nuevos análisis y esta vez la respuesta fue distinta: estaba en condiciones de donar un riñón.

La operación que les dará una nueva vida

La cirugía está programada para los próximos días. Ealesa sabe que será un procedimiento exigente, pero lo enfrenta con confianza. “Cuanto más sana esté yo, mejor será la recuperación para ambas. El cirujano quedó satisfecho con mi estado actual”, expresó.

Colleen, por su parte, vive con ansiedad y emoción la espera. A pesar de sus reservas iniciales —no quería que sus hijas pasaran por una operación tan delicada—, finalmente aceptó el gesto de su hija. “Mi madre es la persona más alentadora que conozco. Una de las razones por las que quiero ofrecerle este trasplante es porque transformará su vida, devolviéndole energía y vitalidad”, dijo Ealesa.