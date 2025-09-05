Una reconocida actriz fue encontrada viviendo en condiciones inhumanas

La mujer, que fue un símbolo de las telenovelas en 1970, presentaba un estado de delgadez extrema y signos de demencia.

La actriz saltó a la fama en la década del 70 por su participación en distintas telenovelas, pero en las últimas horas fue hallada en su propio domicilio en una situación devastadora. Aseguran que presentaba signos de demencia y que en la heladera no había alimento ni agua.

Se trata de Rejane Schumann, la exactriz brasilera que participó de distintas novelas producidas por la cadena brasileña Globo. Entre sus éxitos, se destacan El astro (1970), O Feijão e o Sonho (1976), Dancin’ Days (1978) y Papá héroe (1979).

A pesar de que su carrera frente a las pantallas comenzó a disminuir a partir de 1980, continuó vinculada al mundo del espectáculo y del arte, desarrollando su trabajo como escritora y periodista. Actualmente, la mujer tiene 74 años y fue encontrada, por casualidad, en condiciones inhumanas dentro de su casa en Porto Alegre.

Todo comenzó cuando la Policía Civil, acudió al domicilio de la mujer tras recibir una denuncia por presunto maltrato animal. Cuando el equipo llegó, los agentes constataron que había cuatro perros y tres gatos dentro del lugar. No obstante, los animales se encontraban en buen estado y no presentaban señales de abandono o de maltrato.

Sin embargo, los oficiales pudieron observar que tanto la vivienda como la dueña de casa, se encontraban en estado deplorables. Además, comprobaron que la mujer no estaba en condiciones de cuidar a si misma.

Durante el procedimiento, los policías fueron acompañados de Deise Falci, una activista de los derechos de los animales que se encargó de filmar el operativo. En el video, la mujer contó que a pesar de que las mascotas si tenían alimento, la heladera de Schumann estaba vacía. “No tenía nada para comer, ni siquiera agua en la heladera; estaba con mucha hambre”, relató.

930620

La activista, expresó que la artista presentaba indicios de demencia y su condición era lamentable. “Fui con la Policía Civil a la casa de una exactriz, periodista y abogada de Globo, que encontramos en completo abandono. ¡Es la primera vez que deseo rescatar a una persona junto a sus animales!”, escribió y además aseguró que se encontraba en un estado de delgadez extrema y sin bañarse hace meses.

"Dormía en un colchón inmundo y había un hedor insoportable a orina en la casa. Rescatamos a los animales según su deseo y serán dados en adopción. Pero no puedo ignorar que esta mujer tan inteligente necesita mucha ayuda”, agregó con preocupación.

Las iniciativas para ayudar a la actriz

Luego de descubrir la situación, los animales fueron trasladados a una clínica veterinaria para su revisión y posteriormente llevados a hogares de acogida temporales. Paralelamente, varias personas se ofrecieron a brindar ayuda. Por un lado, se organizó un equipo para asistir con las tareas de limpieza del departamento, mientras que Falci inició una colecta con el fin de recaudar dinero y para poder mejorar las condiciones de vida de la mujer.

68bae21ed49fc

Durante la inspección se dieron cuenta que Schumann recogía los desechos de los animales con sus propias manos y los arrojaba por la ventana, agravando las condiciones insalubres del lugar.

Tras finalizar la limpieza del lugar, le entregaron un colchón nuevo a la mujer, quien no pudo contener las lágrimas. "Antes que nada, tengo que agradecerles. Ni siquiera me conocen", expresó emocionada.

La reconocida actriz, Rejane Schumann fue encontrada en estado crítico en su apartamento

La activista, aseguró que Schumann es "una mujer súper inteligente y una gran conversadora", aunque con dificultades para mantener hábitos básicos. "Se confunde con algunas cosas, pero tiene muchos momentos de lucidez. Está el problema de que no se ducha y no puede mantener la casa limpia. No se acuerda de comer ni beber agua. Pero interactuó bien con nosotros", agregó.