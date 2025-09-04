La muerte de Soledad Silveyra: la insólita ceremonia que pidió

La actriz de 73 años no le teme a la muerte y reveló que ya diseñó con sus familiares cómo será su despedida.

Soledad Silveyra estuvo como invitada en el programa “Otro día perdido” que conduce a Mario Pergolini , y contó lo que para muchos es un tema tabú: el día de la muerte.

Sin vueltas, la actriz de 73 años reveló que tiene todo organizado para cuando llegue al final de sus días. “Me ocupo mucho del día que me vaya. No le tengo nada de miedo a la muerte ”, dijo Solita.

Aunque reconoció que “siempre quise morir dignamente”, pidió que su despedida sea una fiesta. Sin lágrimas y caras tristes, Soledad tiene todo diseñado para que “se haga un brindis y todos bailen” a su alrededor.

Embed - Soledad Silveyra habló del día de su muerte: "No le tengo nada de miedo"

De hecho, en una entrevista reciente, se mostró a favor de la eutanasia y aclaró que a ella le gustaría tener una muerte digna. “Es muy difícil hablar de la muerte, pero es algo que vamos a recibir todos. Entonces, quiero recibirla cuando yo decida que soy una carga para los demás”, justificó.

Incluso en esa nota pidió que se regularice el tema en la argentina con la aprobación de una ley. “Acá se presentó un proyecto, donde en un momento la ley dice suicidio asistido. A mí no me gusta esa palabra. Mi madre se quitó la vida, yo no quiero hacerlo. Me quiero ir de la vida con una sonrisa y poder decir chau”, agregó.

“Quiero estar en este mundo mientras me pueda mover por mí misma”, se sinceró. Y aclaró que entiende y respeta a los que no deciden lo mismo.