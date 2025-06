Espectáculos La Mañana Solita Silveyra Soledad Silveyra contó después de cuántos años volvió a hacer el amor

Soledad Silveyra contó, por primera vez, cómo vivió el reencontrarse con un hombre en la intimidad, después de una década y media. Solita relató la experiencia y los nervios que le generó el volver a hacer el amor, luego de enamorarse de José Luis Vázquez, un empresario radicado en Buzios -Brasil- hace 48 años, a quien conoció durante unas vacaciones.

"Estaba muy nerviosa", se sinceró la artista, cual adolescente. "Fue un cambio enorme y que no me lo esperaba", definió Solita, al hablar de la realidad amorosa que comparte con un empresario gastronómico radicado en Buzios, el centro turístico brasileño. "Hace diez, quince años que no le veía la cara a Dios. Imagínense, 15 años sin usar. Era el desierto de California…”, dijo Silveyra, entre risas, sobre el momento previo a volver a intimar con un nombre.

Soledad Silveyra sobre su problema de comunicación cuando viaja a Brasil: "yo no hablo una palabra en portugués, no les entiendo nada" "Y no faltó el episodio de ir a la farmacia: ´Yo no hablo una palabra de portugués, no les entiendo nada´. Es un drama para mí el portugués. Entonces digo chicas, ¿no me acompañan a una farmacia para comprarme un lubricante? Le mandé una foto a mi hermano: ‘Y esta es la habitación. Estoy muy nerviosa, hermano’. A mi hermano le cuento todo. Es el mejor hermano del mundo. Yo estaba muy nerviosa”, relató Silveyra, durante una nota para DDM, en América.