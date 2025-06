Solita Silveyra reveló cómo es apostar por el amor a los 73 años

La actriz no esquivó la emoción al referirse a esta nueva etapa sentimental. “Yo ya me había jubilado, hacía como 10 años, del amor, de una pareja y del hombre”, confesó. Según explicó, desde que se convirtió en abuela, su vida giró en torno a su familia, en especial a sus nietos: “Es como que las nietas, yo tuve primero dos nietas mujeres que son la pasión de mi vida, y después tuve tres nietos varones, que son las otras pasiones de mi vida”. Para ella, la familia fue un refugio tan profundo que incluso sintió que la libido desaparecía, absorbida por esa intensidad afectiva.

“Nos pasamos ocho días hablando y al noveno había que pasar a la acción”, dijo entre risas, generando carcajadas en toda la mesa. A pesar de la distancia —él vive en Brasil y ella en Buenos Aires—, la pareja supo mantener viva la conexión. “Ahora vino y se quedó 20 días”, relató Silveyra, feliz por haber compartido tiempo de calidad en pareja. Incluso, según comentó Osvaldo Laport, ya fue presentado oficialmente: “Lo conozco”.

Solita 1.jpg Solita Silveyra y su novio

Solita Silveyra contó cómo es su relación con su novio

El momento en el programa se convirtió en uno de los más emotivos, no solo por lo inesperado de la noticia, sino también por la ternura y sinceridad con la que Solita habló de esta nueva etapa. Mientras otros invitados como Juana Repetto, Pablo Turturiello y Connie Ballarini compartían sus propias experiencias —algunas cargadas de humor, otras de introspección—, la confesión de Silveyra fue un recordatorio de que el amor no tiene fecha de vencimiento.

La actriz también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de estar abierto a nuevas experiencias, incluso cuando uno cree que ya vivió todo. “La familia me devoró: es brutal la familia. Pero ojo, me llevo muy bien con todos”, aclaró, marcando que no se trata de una renuncia, sino de un nuevo equilibrio entre lo vivido y lo por vivir.