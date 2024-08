Solita Silveyra contó cómo conoció a su novio

Solita Silveyra, una de las actrices más queridas y reconocidas de Argentina , sorprendió a todos al revelar que está viviendo un nuevo romance a sus 72 años. En una charla íntima en el programa Ángel Responde (Bondi Live), la actriz confesó con una mezcla de sorpresa y alegría: "Estoy noviando a los 72 años. Sí, no lo puedo creer. Ya me acostumbré casi. Me negué casi todo el año a decirlo".

A lo largo de su carrera, Soledad Silveyra ha sido una figura emblemática en el mundo del espectáculo argentino, destacándose no solo por su talento, sino también por su carisma y autenticidad. Por eso, esta noticia sobre su nueva relación ha generado una ola de cariño y apoyo entre sus seguidores y colegas, quienes ven en este romance una muestra de que el amor no tiene edad.

Solita 2.jpg Solita Silveyra

Cómo conoció Solita Silveyra a su novio

“Hace 45 años que vive en Búzios. Desde que volvimos de Italia, él vino dos veces porque yo estaba, en realidad estoy con un problema que es el Nervio Arnold. Ya cuando volví de Italia no volví bien, en el viaje nos peleamos como locos”, contó Solita Silveyra.

“Yo fui a la casa de una amiga, a la casita azul, llamó a tres personas, una de ellas era José y le dijo ‘Mirá, va Soledad Silveyra, cualquier problema que tengas decile’. Entonces la primera noche salgo, cierro y me olvido el teléfono. Bueno, empiezo a caminar, miraba a ver si había algún cartel que marcara algo y de golpe veo “Abracadabra” y entonces ahí entró. Un señor que estaba tocando la armónica me dice ‘Solita’ y José me llama al día siguiente me invita a almorzar y hablamos durante 9 días seguidos y recién a la novena noche me quedé, pero era una niña de 15 años”, cerró Solita Silveyra.