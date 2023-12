Por qué Nazarena Vélez le secuestró el perro a Daniel Agostini

La actriz recordó con crudeza un período tumultuoso después de la ruptura, cuando la situación con Agostini y su nueva pareja se volvió tensa debido a la dificultad de ver a su hijo, Gonzalo, conocido como El Chyno. "Él no quiso que yo vea al Chino por tres meses. Fue ahí cuando me vine de Córdoba haciendo Grimaldi y le rompí el auto. Tuve que contratar a Beccar Varela (abogado), fue todo un lío. Me saltó la térmica y fui a la casa, lo tenía al Chino con una reja y así lo abrazaba", confesó Nazarena.

La situación se tornó aún más intensa cuando Vélez admitió haber tenido reacciones violentas, expresando: "La puteé a la mujer, no sabés cuánto. 'Pero flaca, abrime la puerta'. Ahí le rompí el auto y le secuestré el perro. Un asco. Pero yo estaba loca. Saca lo peor de mí. Hoy lo veo y lo pienso. 'Vos sos una loca puta', me decía". Estos incidentes, que incluyeron la contratación de un abogado, revelan la complejidad y el drama que envolvieron la separación de la pareja.

Ángel de Brito, conductor del programa, profundizó en los motivos de la separación, y Nazarena no dudó en afirmar: "A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte. Yo creo que él está seguro de que yo lo cagué". La revelación de estos sentimientos profundos agregó una capa más a la historia tumultuosa de la expareja.

Nazarena 2.jpg

La razón detrás de la separación de Nazarena Vélez y Daniel Agostini

La actriz también compartió detalles sobre los últimos momentos de la relación, destacando que, a pesar de las tensiones, decidieron seguir juntos por el bienestar de su hijo. "El último año con Daniel ya era porque estábamos por el Chyno. No lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas y a él no le gustaba que yo trabajara y me fui a trabajar. Empecé a trabajar con Gerardo (Sofovich), empecé a hacer las tapas de Paparazzi y a él no le gustaba", concluyó Nazarena Vélez, revelando una perspectiva más completa de los desafíos que enfrentaron como pareja.