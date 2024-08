Soledad Silveyra contó por qué dejó a Chacho Álvarez

En las últimas horas, la reconocida actriz aceptó abrir el cofre de los recuerdos y dio detalles inéditos y escandalosos de aquel noviazgo que le dio varios dolores de cabeza. Así se lo reconoció a Ángel De Brito en su programa de streaming, donde expresó: “Es el único de los hombres que he tenido –que no fueron tantos- con el que no pude quedar amiga. Es un tipo muy honesto eh, vivía en un departamentito chiquitito”.

image.png Soledad Silveyra y Chacho Álvarez.

Acto seguido, Solita se puso picante y lo expuso con datos que dejaron muy mal parado al ex vicepresidente. “Con él me retiré. Dije ‘basta, no quiero sufrir más’. Sufría porque era un poco psicópata. Siempre encontraba algo; una bombachita, un corpiñito, un pincel… y tenía unas hijas maravillosas que lo cubrían”. Por último, disparó: “Era un infiel. Me la tragué de que había dejado a su novia. ¿Quién no ha sido cornuda alguna vez?”.

La primera foto de Soledad Silveyra con su novio: "blanqueó"

La actriz y conductora Soledad Silveyra hizo su primera aparición pública junto al empresario José Luis Vázquez. La artista, que había mantenido en secreto la identidad del hombre que reside en Buzios desde hace varios años. Pero ahora, decidió esta vez revelar por primera vez su rostro con una foto juntos a través de las redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Solita compartió una imagen con su pareja, quien estuvo de visita en Buenos Aires durante varios días. "Despidiéndome de la visita de José Luis Vázquez", escribió la actriz. "Pronto iré a Buzios para pasar unos días en La Posada Abracadabra, el emprendimiento de José Luis, y disfrutar de la deliciosa comida del restaurante Místico", agregó.

Embed - Soledad Silveyra on Instagram: "Despidiéndome de la visita de @vazquezjoseluisbz, ya iré yo para Buzios a pasar unos dias en @abracadabrapousada y comer muy rico en @misticorestaurant " View this post on Instagram A post shared by Soledad Silveyra (@soledad_solita_silveyra)

El romance entre la actriz y el empresario comenzó precisamente en ese lugar. Hace dos años, Solita viajó a Buzios para disfrutar de sus vacaciones, pero sufrió un esguince y se perdió en la ciudad. Fue entonces cuando llegó a la posada de Vázquez, donde lo conoció.

"Después de estar diez años cerrada al amor, apareció José. Quiero decirles a todas las mujeres mayores de 70 años, como yo, que tengo 72: es posible encontrar el amor y a una persona maravillosa", confesó en una entrevista para +Caras. Hace algunos meses, la actriz también compartió un viaje romántico a Italia, aunque en esa ocasión no mostró fotos de su acompañante.

Ese encuentro casual se convirtió en el inicio de largas conversaciones y un vínculo especial. "Hablamos durante nueve días, varias horas cada día. Me invitaba a quedarme en la posada, pero al principio no aceptaba", reveló Silveyra. Finalmente, la actriz decidió aceptar la invitación de José Luis. "Al noveno día, al final acepté quedarme a dormir. Tenía miedo, pero fue muy lindo", contó emocionada.