Cómo está la hija de Jorge Lanata, Lola, a sus 20 años

Y así lo hizo con una serie de posteos en Instagram. “Obvio que la primera palabra fue papa”, escribió la joven en un posteo que acompañó con una postal en blanco y negro donde se la pudo ver de pequeña sentada junto a su padre.

También compartió fragmentos de videos para darle fuerza a su papá. Uno enviado por Lanata donde el periodista decía: “Hola Lola, ¿dónde está papá? Se fue de viaje, en un avión. Pero va a volver dentro de poquito tiempo. Vos mientras tanto tené cuidado con el gato, que te va a arañar si lo molestas y cuidala a mamá. Te quiero. Chau”.

El otro fue de Lola mientras jugaba en el piso con una caja de cartón en la cabeza. “¿Cómo quién tenés casco vos?”, le preguntó su mamá, que fue la que grabó el video. “Papá”, dijo ella para dar cuenta de que lo usaba para imitar a su padre.

En otro de los videos, Lanata le cuenta que se fue de viaje a Bolivia donde hay montañas. “Dentro de poquitos días voy a venir a verte. Asi que te extraño y te quiero mucho. Y te voy a cantar una canción: “Lola, Loluna, salta entre el sol y la luna…” bueno, ahora andate a dormir. Te quiro mucho. Chau”, le decía Jorge en las imágenes.

Claro que sus seguidores se emocionaron por los momentos que eligió Lola para enviarle, de alguna manera u otra, fuerzas a su padre que transita sus más de dos meses internado tras sufrir un infarto.

Enamorada

Fue a finales de febrero cuando Lola Lanata publicó una galería de fotos con Franco Nazelo. Ambos disfrutan de lo que pareciera ser playas de la Patagonia Argentina.

Los jóvenes anduvieron en kayak y disfrutaron de paisajes patagónicos en días de sol y lindas temperaturas. Nunca se supo cuál fue la reacción de su padre al conocerse el noviazgo de la joven.

Defendió a Jorge en medio de la polémica con Wanda Nara

Cuando Jorge se vio involucrado en un escándalo al revelar que la empresaria tenía leucemia, su hija menor decidió salir a defenderlo y contó una polémica actitud de los fanáticos de la modelo.

La joven contó que tras lo sucedido recibió amenazas de los fans de Wanda y reveló que fue blanco de críticas a pesar de no haber hecho nada.

“Los que conocen a mi papá saben que el viernes en la radio dio una noticia muy desafortunada. Sin importar si yo estoy de acuerdo o no con lo que pasó, lo que quiero decir va más allá de eso”, había dicho en redes en aquella oportunidad.

“Yo no fui la que dio la noticia. Estos últimos días no paré de recibir desde insultos hasta amenazas de la gente. No termino de comprender por qué tengo que ser yo la que recibe todos los mensajes”, siguió en su descargo.

Y concluyó: “Les pido que por favor si tienen algo para decir o de qué quejarse, no me escriban a mí, no me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar”.