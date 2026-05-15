Se cumplen 6 años de la trágica muerte de Sergio Denis: el proyecto que nunca pudo concretar

El 15 de mayo de 2020 el reconocido cantante murió luego de un proceso de 14 meses intentando recuperarse de un golpe sufrido en un escenario.

La muerte sorpresiva de Sergio Denis luego de un largo período de lucha tras su caída arriba de un escenario en San Miguel de Tucumán generó un dolor especial en sus seguidores. Es por eso que cada 15 de mayo, desde el año 2020 cuando fue su muerte, se lo recuerda en el mundo artístico.

Todo el proceso doloroso inició en la caída que sufrió en el escenario del Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán cuando daba un show de sus canciones más icónicas, sin pensar que podía ser su último recital. Mientras cantaba y conectaba directamente con los fanáticos que estaban frente a sus ojos, caminó unos breves pasos hacia atrás, trastabilló y cayó al vacío iniciando graves lesiones.

Luego de catorce meses de lucha tras el accidente, Sergio murió de una forma que había anticipado en un sueño luego de un episodio de salud donde había estuvo 17 minutos sin signos vitales por un infarto sufrido durante 2007 en Paraguay. En 2018 había contado que tras ese episodio tuvo un sueño similar a cómo fue la forma de su muerte.

Sergio Denis

"Lo que vi es que de pronto estaba en un rectángulo negro, con una ventana negra. Vi a una mitad mía ahí adentro, insultando a la muerte y al diablo. No me daba por vencido. Me acuerdo que peleaba para no estar ahí. Hasta que logré salir y volví a mí. Pero antes había tenido la imagen de caerme de un tablón y caía en la muerte, en un espacio negro”, contó en diálogo con KZO.

El sueño que tenía por cumplir

Al prestigioso artista le quedó un sueño pendiente por el que estaba trabajando para cumplir: en su mente estaba pensando un show en el Estadio Luna Park, para festejar sus siete décadas de vida junto a sus fans. Sin embargo, su vida dio un giro de 360 grados.