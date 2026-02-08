Pronóstico para este domingo en Neuquén: qué sorpresas trae para la Fiesta de la Confluencia

La jornada arrancará con calor intenso, después de un leve respiro en estos días. Cómo estará el tiempo para la tarde noche en la Isla 132.

El pronóstico para este domingo en Neuquén se presentará se presentará como una jornada típicamente veraniega, con altas temperaturas, cielo parcialmente nublado. Una jornada donde -lamentablemente su se cumple el pronóstico- el viento será protagonista, de acuerdo a la información oficial.

Los datos difundidos tanto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indican que las condiciones climáticas acompañarán en términos generales, aunque las ráfagas intensas serán un factor a tener en cuenta. Especialmente durante la noche, cuando se desarrollen los espectáculos centrales de la Fiesta de la Confluencia 2026 en la Isla 132.

Según el SMN, el domingo comenzará con una temperatura mínima cercana a los 21 grados y cielo parcialmente nublado durante la mañana. En ese tramo del día, la temperatura rondará los 25 grados, con viento predominante del sector norte, con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será nula, por lo que no se esperan lluvias durante las primeras horas de la jornada.

Fiesta de la Confluencia Lit Killah La noche del sábado en la Fiesta de la Confluiencia el clima fue ideal. Todos esperan lo mismos para este domingo. Claudio Espinoza

Con el correr del día, el calor se hará sentir con mayor intensidad. Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados, aunque la AIC eleva ese registro hasta los 36 grados, lo que marca un escenario de calor fuerte en el Alto Valle.

Calor en Neuquén: cómo se vivirá la jornada

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con condiciones algo inestables, y el viento rotará hacia el noroeste y luego al sudoeste, incrementando su intensidad. En este período, las velocidades oscilarán entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 55 y 69 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el descenso tde la temperatura será notorio. El SMN anticipa una temperatura cercana a los 25 grados, mientras que la AIC prevé un enfriamiento más marcado, con valores que podrían descender hasta los 14 grados. E

l cielo estará entre parcialmente nublado y despejado, sin probabilidades significativas de precipitaciones, pero el viento volverá a ser el principal protagonista. Las velocidades se intensificarán, alcanzando los 42 a 54 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y, en algunos sectores, llegar hasta los 78 kilómetros por hora.

Estas condiciones adquieren especial relevancia por la realización de la Fiesta de la Confluencia 2026, que tendrá durante la noche del domingo uno de sus momentos de mayor convocatoria. Para quienes asistan a los shows en la Isla 132, el pronóstico indica un escenario favorable desde lo climático en cuanto a lluvias y visibilidad, aunque con la recomendación de extremar precauciones por el viento.

Desde el punto de vista atmosférico, ambos organismos coinciden en que la presión se mantendrá en valores cercanos a los 1000 a 1010 hectopascales, con predominio de viento del sector sudoeste durante la noche, una característica habitual en jornadas de recambio de masa de aire en la región.

Cómo arrancará el pronóstico en la semana

De cara al inicio de la semana, el lunes 9 llegará con un leve alivio térmico. El SMN prevé una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día. No obstante, el viento seguirá presente, con velocidades moderadas y ráfagas que aún podrían rondar los 50 a 60 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde.

En síntesis, Neuquén vivirá un domingo de calor intenso, cielo variable y fuerte viento, con una noche despejada pero ventosa para el cierre del fin de semana y el desarrollo de la Fiesta de la Confluencia. Si bien no se esperan lluvias, las ráfagas serán el factor climático a seguir de cerca, tanto para los asistentes al festival como para quienes transiten por la ciudad y la región.