Cómo estará el clima este sábado y domingo en Neuquén: ¿Sube la temperatura?

El fin de semana en Neuquén capital estará marcado por la Fiesta Nacional de la Confluencia. Conocé todos los detalles del pronóstico para estos días.

Neuquén tendrá un fin de semana de pleno verano , con temperaturas que superarán los 34 grados, viento sostenido y algunas condiciones de inestabilidad. El sábado se espera una jornada calurosa con probabilidad de tormentas hacia la noche, mientras que el domingo continuará el calor, sin lluvias previstas.

Para este sábado 7 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada calurosa e inestable. Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará valores cercanos a los 34 °C, con cielo parcialmente nublado y viento del sector oeste que soplará entre 26 y 29 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Hacia la noche se espera un marcado descenso de la temperatura, que rondará los 16 °C, momento en el que podrían registrarse tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones aislados . Las condiciones de inestabilidad se concentrarían en el cierre de la jornada, tras un día de calor intenso en la capital neuquina.

Fiesta de la confluencia 2026

El domingo 8 de febrero se presentará con mucho calor en Neuquén. Durante la tarde, la temperatura máxima rondará los 35 °C, en una jornada marcada por el viento, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 50 y 72 km/h, según el pronóstico oficial.

Con el avance de la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias. La temperatura comenzará a descender y se espera que hacia la madrugada los valores se ubiquen en torno a los 15 °C, cerrando un fin de semana con condiciones típicas del verano en la región.

Norte neuquino: Chos Malal y alrededores

En el norte provincial, con eje en Chos Malal, las condiciones para el sábado y domingo también serán de verano cálido y estable. Según pronósticos de servicios meteorológicos regionales, el sábado se espera un día soleado y caluroso, con máximas en torno a los 30–32 °C y vientos del sector noroeste. El domingo continuará con sol predominante, calor similar a la jornada anterior y vientos más intensos, especialmente hacia la tarde.

Estas condiciones favorecen jornadas secas y con amplitud térmica marcada entre la noche y el día.

Centro neuquino: Cutral Co y Zapala

El área central de la provincia, con localidades como Cutral Co y Zapala, mostrará patrones similares de tiempo cálido durante el fin de semana. Las máximas estimadas rondarán los 30–35 °C, con noches más suaves y predominio de cielo despejado o ligeramente nublado. La intensidad del viento puede aumentar sobre todo el domingo, con ráfagas que levantarán polvo y aumentarán la sensación térmica, especialmente en sectores abiertos de la meseta.

Sur neuquino: San Martín de los Andes

Hacia el sur de la provincia, el panorama será algo más moderado aunque todavía veraniego. En San Martín de los Andes, el pronóstico indica que el sábado transcurrirá con **cielo mayormente despejado y máximas alrededor de los 26 °C, con noches templadas. El domingo podría presentarse con algo más de inestabilidad ligera o nubosidad variable, sin precipitaciones significativas pero con vientos que podrían intensificarse.

Las temperaturas en esta zona cordillerana serán más agradables que en la capital provincial, reflejando las características climáticas de montaña y la influencia del relieve en la oscilación térmica.