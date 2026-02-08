Alerta amarilla por tormentas para este domingo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para seis provincias para esta domingo 8 de febrero. Además, el organizmo que depende del Ministetio de Seguridad emitió una advertencia amarilla por viento zonda para la provincia de Mendoza.
Alerta amarilla por tormentas
Las provincias bajo alerta son: algunas zonas de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, San Luis y Mendoza.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y aisladas severas, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas fuertes que podrían llegar a los 80 km/h.
Para Chubut y Río Negro se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.
En Buenos Aires y La Pampa, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Para San Luis y Mendoza, los valores oscilan entre 30 y 50 mm.
Alerta amarilla por viento zonda
El área será afectada por viento zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
¿A qué hora rigen las alertas en cada provincia?
- Tarde: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza.
- Noche: Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis.
Recomendaciones
Alerta por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por vientos
- Evitá salir al momento del fenómeno.
- Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.
- Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Conducí con precaución.
- Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
- No enciendas fuego.
Los niveles de alerta del SMN
Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.
Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.
Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.
Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.
Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.
