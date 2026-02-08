Alerta amarilla por tormentas para este domingo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias zonas del país.

Este domingo 8 de febrero varias provincias se verán afectadas por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para seis provincias para esta domingo 8 de febrero. Además, el organizmo que depende del Ministetio de Seguridad emitió una advertencia amarilla por viento zonda para la provincia de Mendoza.

Las provincias bajo alerta son: algunas zonas de Buenos Aires , Chubut , Río Negro , La Pampa , San Luis y Mendoza .

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y aisladas severas, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas fuertes que podrían llegar a los 80 km/h.

Para Chubut y Río Negro se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.

tormentas

En Buenos Aires y La Pampa, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Para San Luis y Mendoza, los valores oscilan entre 30 y 50 mm.

Alerta amarilla por viento zonda

El área será afectada por viento zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

¿A qué hora rigen las alertas en cada provincia?

Tarde: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza.

Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza. Noche: Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis.

viento zonda

Recomendaciones

Alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos

Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

alerta smn (23)

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.