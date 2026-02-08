Horror en Mar del Plata: video muestra cómo mataron a golpes a un hombre a la salida de un boliche

Tras la brutal golpiza, la víctima estuvo internada durante unas horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde finalmente falleció.

El hombre de 30 años falleció en el hospital de Mar del Plata, luego de recibir una brutal golpiza a la salida de un boliche.

Un hombre murió tras haber sido brutalmente golpeado a la salida de un boliche en Mar del Plata . La víctima, Lucas Nahuel Larroque , de 30 años, permanecía internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo y su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas, lo que profundizó la investigación sobre el violento episodio.

Tras la brutal agresión, personal de la comisaría octava detuvo a un joven de 18 años , acusado de ser el autor del homicidio, y a una mujer de 24 que intentó impedir el accionar policial.

El momento de la golpiza fue filmado por testigos y muestra cuando el hombre, que está tirado en el piso y totalmente inconsciente, recibe una patada en la cabeza por parte del acusado.

La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI N°7 de General Pueyrredón, quien tomará la declaración del imputado en las próximas horas.

Arévalo dispuso el traslado del acusado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán, inicialmente bajo la acusación de tentativa de homicidio, que se recaratuló al constatarse la muerte de la víctima.

A su vez, la mujer arrestada fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 bajo la acusación de resistencia a la autoridad, con intervención del fiscal de Flagrancia, Facundo de la Canale.

El fin de semana pasado, un hecho similar ocurrió en la localidad tucumana de Tafí del Valle, donde un grupo de rugbiers quedó en el foco de atención, al protagonizar una salvaje golpiza a un joven de 19 años a la salida del boliche. Según el relato de la víctima y su familia, quienes realizaron la denuncia, un grupo de 20 personas lo atacaron este fin de semana.

El joven, identificado como Patricio Ledezma, juega en el Club Universitario de San Miguel de Tucumán. Según lo reconstruido por la policía, el sábado 31 de enero a la noche había salido con dos amigos en Tafí del Valle en Tucumán. Compañeros y conocidos que se encontraban en el lugar confirmaron que fue agredido al salir del boliche La Cañada.

Entre los atacantes hay jugadores de rugby, y algunos de ellos fueron reconocidos como integrantes de un club de Huirapuca, en el sur de la provincia. El hecho se produjo en la previa del torneo Seven de Rugby.

La agresión quedó registrada por testigos que se encontraban en el lugar. A Patricio lo golpearon salvajemente, lo patearon cuando ya estaba tendido en el piso. y luego de la salvaje golpiza lo arrojaron a una zanja que estaba al costado de la calle.

Según informó el portal Contexto Tucumán, la golpiza solo se detuvo cuando cinco jóvenes intervinieron y lograron apartar a los atacantes para asistir a la víctima. Uno de sus amigos logró reconocer a dos de los atacantes y reveló que ya habrían sido señalados como posibles autores de otras agresiones en patota.

"Lo único que pretendo es que se sepa la verdad de lo que pasó. También quiero que muchos se enteren lo que ocurre en las calles", dijo Ledezma al medio local Vientos Tucumanos.

"Afortunadamente no surgió ninguna lesión grave, sólo severos golpes en distintas partes del cuerpo. Prácticamente no me puedo mover", sumó tras haber permanecido internado debido a la gravedad de sus heridas.

La víctima sufrió importantes lesiones debido al ataque: cortes profundos en la espalda, ambos hombros dislocados, golpes internos y un severo traumatismo facial que le dejó el rostro desfigurado. Actualmente se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta, los profesionales de la salud indicaron que deberá continuar con un seguimiento médico estricto.