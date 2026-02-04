El dramático rescate de tres nenes que se estaban ahogando en Mar del Plata

Los nenes cayeron en una canaleta y quedaron sin posibilidad de hacer pie. El video del rescate.

Momentos de tensión se vivieron en Mar del Plata , cuando tres nenes fueron rescatados por guardavidas al ser atrapados por las olas y se estaban ahogando. Según revelaron los guardavidas, los menores se habían separado de sus papás y habían caído a una canaleta.

Los guardavidas de Punta Mogotes fueron quienes compartieron el video del tenso momento del rescate . A través del video que subieron a su cuenta de Instagram, revelaron que al caer en la canaleta no hicieron pie para volver a la orilla, lo que significó "una combinación explosiva" .

Esta inédita situación coincidió con una bajante extraordinaria del mar pasado el mediodía, fenómeno que, junto con el intenso calor y la gran afluencia de turistas, generó condiciones de riesgo, según relataron los protagonistas en un video difundido en la cuenta oficial de Instagram de los guardavidas del sector.

En el operativo de rescate participaron guardavidas de los balnearios 10, 11, 12 y la bajada plaza 3, quienes utilizaron sogas para asistir a los nenes.

El rescate de tres menores que se ahogaban en Mar del Plata

"Gran labor en conjunto", escribieron los rescatistas en sus redes contentos por el éxito del operativo al sacarlos rápidamente del agua.

Rápidamente este video se volvió viral en las redes, donde advirtieron a los veraneantes sobre las zanjas que se abren en la arena, y quedan cubiertas luego por el agua, y se convierten en una trampa mortal para los bañistas.

Un hombre se negó a ser rescatado por guardavidas e intentó golpear a uno de ellos

El pasado viernes en Playa Varese de Mar del Plata un insólito momento se vivió en medio del rescate de un bañista. Cuando el guardavidas corrió hacia el agua para socorrerlo, una vez allí el sujeto no aceptó la ayuda y reaccionó violentamente.

Ante la presencia del socorrista, quien identificó que estaba teniendo serios problemas por las fuertes corrientes, el individuo se rehusó a ser salvado y comenzó a discutir con el profesional mientras lo asistía para llegar a la orilla.

Según reveló el medio local 0223, luego de un breve intercambio verbal y con los pies en la arena mojada, el hombre intentó golpear al guardavidas y rápidamente fue reducido en una sorprendente maniobra del personal de la Patrulla Municipal, que estaba atento al altercado marino.

Con el agresor en el suelo, testigos del hecho confirmaron que las fuerzas de seguridad lo aprehendieron y trasladaron a la dependencia policial.

rescate guardavidas palya varese

Polémica: un guardavidas se negó a salvar a un kayakista en Villa

El caso de un guardavidas que filmó a un kayakista en peligro en lugar de socorrerlo, generó un intenso debate social y derivó en la apertura de una causa judicial en Villa Gesell.

El acusado, posteriormente despedido, en vez de socorrer a la víctima grabó la escena entre burlas e insultos y el video se difundió en redes sociales.

guardavidas kayakista

El registro de audio permitió escuchar cómo presenció el vuelco de un kayak en una canaleta cercana al muelle, dejando a su ocupante a merced de la corriente. En lugar de intervenir, pronunció frases como "Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda", dejando en claro su decisión de no ayudar.

En el video, que duró pocos minutos, el guardavidas se burló varias veces del hombre que seguía en el agua. "Quedó boyando como una boya... ahí lo tenés a punto de colisionar".