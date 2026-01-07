Rescate a contrarreloj en el balneario Sandra Canale: cinco guardavidas lograron salvar a un abuelo y su nieta

Un adulto mayor y una nena de 9 años fueron arrastrados por una canaleta profunda en el río Limay. La rápida intervención de guardavidas evitó un desenlace fatal.

Desde la Municipalidad pidieron solo ir a balnearios habilitados y respetar las indicaciones de los guardavidas.

Un adulto mayor y su nieta de 9 años fueron rescatados del río Limay, en el balneario Sandra Canale , luego de ser arrastrados por la corriente hacia una zona de gran profundidad. El operativo fue realizado por personal del sistema de seguridad balnearia de la Municipalidad de Neuquén , con apoyo de aspirantes a guardavidas que se encontraban realizando prácticas en el lugar.

El episodio durante una jornada con alta concurrencia de público, cuando el caudal del río presentaba un incremento respecto de días anteriores. La situación se produjo en el sector central del balneario, un punto que en apariencia resulta accesible para los bañistas, pero que actualmente presenta una canaleta profunda producto de las variaciones del cauce registradas en los últimos años.

Según explicó Francisco Baggio , subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén, el adulto se encontraba bañándose junto a su nieta cuando ambos fueron desplazados por la corriente hacia un sector donde el río alcanza más de cinco metros de profundidad.

El hombre había sido advertido previamente por los guardavidas sobre el riesgo del lugar. A pesar de la recomendación, decidió permanecer en el sector. Minutos después, la fuerza del agua lo hizo perder pie y la niña se aferró a él, quedando ambos en una situación crítica.

Rescate río Limay balneario Sandra Canale

“El adulto mayor dejó de hacer pie rápidamente y la niña se sostuvo de su abuelo. Eran dos personas en una situación de riesgo concreto de ahogamiento”, detalló el funcionario, al explicar la gravedad del episodio, en diálogo con LM Neuquén.

Baggio explicó que el punto donde ocurrió el incidente presenta una canaleta que se fue formando con el paso del tiempo debido a las reiteradas crecidas y bajantes del río Limay. “Es un sector que durante años fue bajo, pero el comportamiento del río fue modificando el lecho. Hoy hay un pozo profundo que no siempre es visible desde la superficie”, indicó.

El subsecretario remarcó que el río Limay es un río de montaña, con caudal regulado y cauce cambiante, lo que genera modificaciones constantes en el fondo. “La velocidad de la corriente, los pozones, las ramas, los árboles y las irregularidades del lecho hacen que un lugar que parece seguro pueda volverse peligroso en segundos”, explicó.

Rescate río Limay balneario Sandra Canale (2)

El operativo de rescate y el rol de los aspirantes

El rescate demandó la intervención simultánea de cinco personas que ingresaron al agua. Tres de ellas eran guardavidas del operativo municipal y las otras dos aspirantes que pertenecen a escuelas de formación y se encontraban realizando prácticas obligatorias para completar el curso.

Baggio aclaró que en ese sector del balneario funcionan dos puestos de guardavidas, ubicados a ambos lados del área donde se encuentra la canaleta. “No es un punto que esté justo enfrente de un puesto. Los guardavidas tuvieron que correr entre piedras y bañistas para llegar rápidamente y arrojarse al agua”, explicó.

La intervención fue considerada un rescate múltiple debido a que involucró a un adulto mayor y a una menor, lo que incrementa la complejidad del procedimiento y exige una respuesta inmediata y coordinada. Finalmente, ambos lograron ser sacados del agua y asistidos sin que se registraran consecuencias graves.

Cinco guardavidas lograron salvar a un abuelo y su nieta

Desde el área de Medio Ambiente y Protección Ciudadana señalaron que la difusión del video del rescate tuvo un objetivo preventivo. “No se difundió por la acción heroica, porque los guardavidas hacen esto como parte de su trabajo cotidiano. Se difundió para remarcar la importancia de respetar las advertencias y de concurrir a balnearios habilitados”, sostuvo Baggio.

En ese sentido, el funcionario fue contundente al afirmar que una situación similar en un sector no autorizado habría tenido un desenlace fatal. “En un lugar sin guardavidas, esto habría terminado con dos víctimas fatales”, aseguró.

La importancia de respetar las advertencias

Baggio remarcó que los guardavidas realizan tareas permanentes de prevención, informando a los bañistas sobre los sectores peligrosos y las condiciones del río. “No están esperando que alguien caiga al pozo para rescatarlo. Primero se advierte, se señala y se previene”, explicó.

Rescate río Limay balneario Sandra Canale (1)

El subsecretario insistió en que muchas de las situaciones de riesgo se generan cuando las recomendaciones no son atendidas. “Aunque el agua parezca baja o tranquila, el río puede desplazarte hacia sectores profundos sin que la persona lo advierta”, agregó.

Finalmente, el funcionario destacó el desempeño del personal que intervino en el rescate y remarcó las exigencias del trabajo que realizan. “Los guardavidas están siete horas al sol, en tensión permanente. No es un trabajo relajado, como a veces se cree. Están atentos todo el tiempo”, señaló.

Desde el Municipio reiteraron la recomendación de asistir únicamente a balnearios habilitados, respetar los horarios del operativo de seguridad balnearia y seguir siempre las indicaciones del personal, especialmente en jornadas con mayor caudal del río.