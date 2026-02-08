Rescate en el Cerro Dormilón: un hombre de 62 años se perdió tras hacer cumbre

Personal de Parques Nacionales y rescatistas trabajaron hasta la madrugada para dar con su paradero. Cuál era el estado de salud del hombre al encontrarlo.

Horas de máxima tensión se vivieron en el cerro Dormilón , en jurisdicción de Villa La Angostura. Luego de varias horas sin saber del paradero de un hombre de 62 años, se tuvo que montar un operativo de rescate para dar con él. Resulta que había salido a realizar un trekking por la montaña este viernes por la tarde, pero cuando no llegó al refugio se encendieron todas las alarmas.

Alrededor de las 17:30 horas del mismo día, se alertó sobre la desaparición de la persona que no había regresado al refugio donde tenía previsto pasar la noche. Desde el BRZA (Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes) revelaron que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda , con la participación de personal especializado y el acompañamiento de Parques Nacionales .

Fuentes oficiales remarcaron que la búsqueda se desarrolló en condiciones de visibilidad reducida y terreno complejo. Cerca de las 20:30 horas, los rescatistas lograron establecer contacto auditivo con el turista, un avance clave que permitió delimitar el área de rastreo. Media hora más tarde, el hombre fue ubicado físicamente en la montaña.

Rescate en la montaña: cómo se encontraba el hombre perdido

Luego de encontrarlo el sábado alrededor de las 20:30, medios locales revelaron que el turista presentó cansancio y nerviosismo, pero no manifestó lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida.

Según relató a los rescatistas, había conseguido hacer cumbre, pero al iniciar el descenso se desorientó y nunca logró reencontrar la huella que lo llevaba de regreso al refugio donde planeaba pasar la noche. La falta de referencias claras y el cansancio terminaron jugando en su contra.

Tras el encuentro, los especialistas iniciaron el descenso a las 21:30 horas para garantizar que el damnificado recibiera la contención necesaria de forma inmediata.

El BRZA destacó la colaboración de Juan y Flor, responsables del camping Florencia, quienes facilitaron el traslado del personal a través del lago, un aporte logístico que resultó fundamental para el desarrollo del rescate.

A raíz del operativo, desde la institución se volvió a remarcar la importancia de contar con equipamiento adecuado al realizar actividades de montaña y de registrar las salidas de trekking mediante el formulario disponible en la página de Parques Nacionales. Esta herramienta permite acelerar la respuesta ante emergencias y mejorar la eficacia de los operativos.

