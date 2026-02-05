El pequeño estaba sofocado y llorando encerrado en la camioneta que se encontraba bajo el sol en plena tarde. El dramático video.

Rescataron a un nene de 2 años: sus abuelos lo dejaron encerrado en la camioneta para ir al shopping.

Momentos de tensión se vivieron en el e stacionamiento de un shopping . Un nene de 2 años quedó encerrado en una camioneta mientras sus abuelos realizaban compras. El calor y los minutos transcurridos hicieron que la situación se volviera crítica, hasta que un efectivo policial actuó a tiempo y lo rescató .

El insólito caso tuvo lugar en un shopping del Paseo Champagnat, en Pilar (Buenos Aires), y fue un vecino que alertó la presencia de una camioneta Renault Oroch en la que adentro se encontraba un niño sin ningún adulto responsable y llorando. Todo ocurrió en horas de la tarde, a pleno sol.

Rápidamente se montó un operativo de emergencia con personal del centro comercial , efectivos policiales y personal de seguridad privada. Mientras por los altoparlantes del shopping se pedía de manera insistente la presencia de los dueños del vehículo, un grupo de agentes del Grupo de Apoyo Departamental ( GAD ) evaluó la situación del niño, que se encontraba visiblemente afectado por el calor.

Policía rescató a un nene encerrado en una camioneta por sus abuelos

La policía logró rescatar al nene encerrado

Luego de comprobar que las puertas de la camioneta estaban cerradas y los vidrios altos, un efectivo intentó primero localizar a los familiares a través del personal de seguridad del shopping, utilizando los parlantes del centro comercial.

Pasados unos 15 minutos y ante la imposibilidad de encontrar a los abuelos, el policía tomó la decisión de romper el vidrio trasero izquierdo y sacar al niño.

El menor de 2 años tenía signos compatibles con exposición prolongada al calor por lo que se dio aviso al servicio de emergencias para su atención y se lo hidrató. Efectivos revelaron que habría estado alrededor de 20 minutos encerrado.

nene encerrado camioneta rescate

Minutos más tarde llegó la abuela, una mujer de 45 años, quien explicó que se había demorado más de lo previsto mientras hacía las compras. Se abrió una investigación en la fiscalía de turno de Pilar.

Una bebé quedó encerrada en un auto

Una tarde que parecía de rutina en un lavadero de autos terminó en un operativo de rescate que generó tensión y alivio en cuestión de minutos. Una bebé de un año y seis meses quedó accidentalmente atrapada en el interior de un vehículo cuando se activó el cierre centralizado y fue necesaria la intervención de los bomberos voluntarios de Centenario para liberarla.

El caso ocurrió un domingo por la tarde meses atrás, en el lavadero de una estación de servicio ubicada en la segunda rotonda de la Ruta 7. El padre de la pequeña se encontraba en plena tarea de limpieza de su Honda Fit, mientras su hija permanecía dentro del habitáculo, tranquila y jugando.

De repente, el sistema de seguridad del vehículo se activó de manera automática, bloqueando todas las puertas. En cuestión de segundos, el papá pasó de la calma a la desesperación al comprobar que no podía acceder al interior.

Frente a la urgencia de rescatar a la menor y para evitar que la situación se extendiera más de lo necesario, los efectivos decidieron romper una de las pequeñas ventanillas laterales, del tipo ventiluz. A través de ese acceso lograron abrir la puerta del conductor y finalmente liberar a la nena.