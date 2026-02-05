Luis Caputo contó cuál es la marca de ropa importada que usa: cuáles son los precios

Tras sus fuertes críticas a la industria textil del país y asegurar que nunca compró ropa en Argentina, reveló dónde adquiere algunos de sus sacos.

En medio del debate sobre los precios de la industria textil argentina , el ministro de Economía, Luis Caputo , volvió a generar polémica al revelar cuál es la marca extranjera que utiliza. Días atrás en una entrevista radial, el funcionario aseguró que nunca compró ropa en Argentina por los altos precios y defendió la apertura de la economía.

"El proteccionismo es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen. Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo . Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera", señaló en vivo en Radio Mitre.

Este miércoles en una entrevista con LN+, el funcionario señaló que uno de los sacos que utiliza es de Massimo Dutti , una firma española perteneciente al grupo Inditex. "Este saco es de Massimo Dutti, confirma lo que te dije. Lo compré en Estados Unidos. Debe tener 15 años seguro, así que ni me acuerdo el precio. Pero es una casa relativamente buena y barata", afirmó.

"En nuestra gestión el valor de la ropa bajó"



El ministro Luis Caputo habló sobre la industria textil, reveló de dónde es el saco que lleva puesto y cuestionó el modelo de economía cerrada: “No sirve”.



En +Nación con @majulluis pic.twitter.com/kJDVvZ3cmR — La Nación Más (@lanacionmas) February 4, 2026

Los precios de la marca de ropa que utiliza el ministro Caputo

Massimo Dutti es considerada una marca sofisticada que también integran Zara, Pull&Bear y Bershka. En la actualidad, cuenta con unas 643 tiendas en más de 78 mercados, aunque no tiene presencia comercial en la Argentina, pero si la tienda Zara tiene una versión similar.

Pese a que el ministro se refirió a la marca como "barata", en su sitio oficial se exhiben precios que superan la media. Un saco similar al que usó Caputo durante la entrevista se puede encontrar a 690 dólares (1.010.850 pesos argentinos según el valor del tipo de cambio oficial).

También aparecen otros modelos a 420 dólares (615.300 pesos) o USD 590 (864.350). De todos modos, cuentan con promociones de hasta 65% de descuento, que dejan a la prenda en valores de 180 (281.520).

marca de ropa caputo

Entre otras prendas que se puede encontrar en la tienda, son las clásicas camisas formales de algodón que rondan los 60 euros ($102.456), al igual que los jeans. Por su parte, las remeras tienen un costo cercano a los 40 euros ($68.304).

En el caso de los sweaters, los valores son más variados y van desde los 40 a 80 euros ($68.304 a $136.608), dependiendo el tipo de lana o si es mezcla. Un abrigo con descuento del 50% asciende a 119 euros ($203.204).

Massimo Dutti también ofrece otros accesorios como corbatas a USD100, cinturones y fundas de celular al mismo precio, y bolsa de viaje de hasta 690 dólares.

caputo ropa massimo dutti

En el sector femenino hay menor variedad de productos y lo más caro que se encuentra es una campera de piel napa y una falda mini recta de piel nobuk que salen USD 690, aunque también se puede ver otra con detalles a USD 180. En tanto, lo más barato que se consigue es una bombacha de encaje a 60 dólares, una camisa fluida con cuello en V al mismo precio y aros a USD 90.