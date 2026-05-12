Plaza Huincul: el intendente le respondió a los concejales que lo denunciaron por presunto fraude con obra pública

Claudio Larraza aseguró que es una maniobra mediática. Desde la oposición, afirman que sólo se ejecutó un 25% de una obra financiada por el ENIM.

Tres concejales opositores presentaron una denuncia penal contra el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza , por presuntas irregularidades y faltantes de fondos en la ejecución de una obra de veredas de hormigón que fue financiada con fondos del Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM). El jefe comunal aseguró que no fue notificado de la denuncia y criticó que a la oposición por acudir a la justicia sin haber realizado antes un pedido de informes al Ejecutivo.

La difusión de la denuncia en distintos portales de noticias de Cutral Co y Plaza Huincul generó revuelo en la comarca petrolera. En una entrevista radial, el intendente aclaró que presentará toda la documentación necesaria cuando sea notificado por la Justicia.

Según se informó, los concejales opositores a la gestión, Fernando Doroschenco , Gustavo Suárez y Viviana Casado, presentaron una denuncia con el fin de investigar presuntas maniobras irregulares en la Municipalidad de Plaza Huincul en una obra realizada entre marzo y abril de este año.

Puntualmente, señalaron que hubo irregularidades en la rendición de fondos y certificación de obra por la construcción de veredas de hormigón en la localidad, a partir de un financiamiento otorgado por el ENIM.

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Los denunciantes aseguraron que el Poder Ejecutivo local presentó documentación para informar la construcción de 1903 metros de veredas, que representan unos 1260 metros lineales, por un valor de 161 millones de pesos.

Los ediles aseguraron que realizaron una medicación a través de un escribano público para comprobar que sólo se construyeron 232 metros cuadrados, lo que representa un presunto faltante de 106 millones de pesos, si se lo traduce al costo de la obra.

La respuesta de Larraza

El intendente Claudio Larraza se refirió al tema en una entrevista con una radio local. Afirmó que se trata sólo de "una cuestión mediática" y aclaró que, una vez que sea notificado, dará las explicaciones que requiera la Justicia.

"Son cuestiones infundadas, acá no hay delito alguno y lo puedo decir y transparentar", aseguró, y agregó que su rol es trabajar para los vecinos y acompañar el crecimiento de la ciudad con más inversiones.

Para el jefe comunal, hay una mala intención por parte de los ediles. "Es raro que se dé en este momento y cómo se suscitó. En los 60 o 70 días que lleva activo el Concejo, recibimos unos 40 pedidos de informes y ninguno fue relacionado a esto, no tuvimos derecho a la defensa", afirmó.

obra asfaltado plaza huincul larraza

"Como tantos informes que nos piden, siempre lo damos. Pero fueron directamente a una presentación judicial", se lamentó.

A su vez, criticó a los concejales por demorar los trámites necesarios para avanzar en obras necesarias para Plaza Huincul. "Tenemos una rotonda que forma parte de un programa del ENIM y el Concejo Deliberante tardó seis meses en aprobarlo. Es una traba continua para el vecino, no para el intendente", disparó.

"No voy a claudicar, lo que tenga que presentar está todo a disposición", contestó ante las denuncias.

Otras sospechas de corrupción en municipios de Neuquén

La denuncia en Plaza Huincul no es la primera que se vive en los municipios neuquinos. En los últimos meses, las investigaciones por presuntas malversaciones de fondos sacudieron a distintas localidades del interior de Neuquén y tuvieron su caso más grave en Plottier, donde las denuncias derivaron en la renuncia del entonces intendente, Luis Bertolini, y la asunción de Malena Resa en su lugar.

A fines de 2025, el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, presentó una denuncia contra dos funcionarios de su gestión por ser cómplices del pago de horas máquina a una empresa para que realizara trabajos que habían sido donados a la localidad.

intendente de Andacollo, Manuel San Martín

El fraude, que incluía el pago con sobreprecios en connivencia con un corralón de la zona, llegaría a unos 128 millones de pesos y sigue bajo investigación de la Justicia.

En marzo de este año, el intendente de Las Lajas, Pablo Cortez, también fue señalado por presuntas irregularidades en la administración de los fondos públicos. Según la denuncia de un concejal opositor, el jefe comunal fue acusado de pedir la autorización para una cantera de su propiedad y por imponer el cobro de una tasa vial al combustible cuando él es dueño de la única estación de servicio del pueblo.

SFP Audiencia Betolini Intendente plottier (2) Sebastián Fariña Petersen

En abril, el mayor escándalo se vivió en Plottier. El ahora ex intendente Luis Bertolini fue imputado por la Justicia por la contratación irregular de servicios a una empresa ligada al hijo de su secretaria de Hacienda. En medio del proceso judicial para acusarlo formalmente, el Concejo Deliberante pidió su suspensión en el cargo y el jefe comunal terminó por comunicar su renuncia, asegurando que se trataba de una persecución política.