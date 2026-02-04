ACIPAN apuntó contra Luis Caputo tras sus dichos sobre la "estafa" de comprar ropa en Argentina

Desde la institución que nuclea a comerciantes y productores neuquinos afirmaron que el diagnóstico del ministro es "reduccionista".

La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) respondió, mediante un comunicado, a los dichos del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , sobre la industria textil.

Caputo había declarado que nunca compró ropa en Argentina por su precio elevado. "Ahora los empresarios deben competir, antes se los protegía, una remera sale 10 veces más acá que afuera, es un robo", dijo en una entrevista con Radio Mitre. Desde ACIPAN afirmaron que su mirada es "reduccionista -cuando no evasiva- sobre el verdadero problema de fondo, el llamado Costo Argentino".

"Si la ropa es cara, no es por una supuesta avidez de los fabricantes o comerciantes. Es porque el sistema económico en su conjunto encarece cualquier bien que se produce, se importa o se vende en el país", afirmaron desde la asociación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EcoNews en Español (@econewses)

El Índice Big Mac

Para ilustrar respecto a la situación del costo de producción en el país, desde la institución utilizaron un conocido índice de medición: "la Argentina se ubica en el podio del Índice Big Mac a nivel global. Y no es porque los productores de carne, pan o lechuga vivan en la opulencia. Es porque cada precio final funciona como un contenedor de impuestos, costos logísticos ineficientes, distorsiones regulatorias y un sistema financiero que castiga al consumo".

"La indumentaria no escapa a esa lógica: es cara por las mismas razones que es cara la comida", sigue el comunicado.

Desde la asociación expresaron que plantear que el problema es la protección a la industria nacional omite un dato central: "aun si un comerciante argentino decidiera importar toda su mercadería, seguiría sin poder competir con los precios de Chile o Paraguay. Aranceles, IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, costos financieros y logísticos hacen inviable, por diseño, vender a valores regionales. No es una decisión empresaria, es una restricción estructural".

Acipan apta portada

"Cuando desde el poder se desalienta la compra en el mercado interno, no se castiga a 'cuatro empresarios concentrados'. Se golpea a un entramado de pymes, comercios de barrio, trabajadores de ventas, logística y servicios que dependen del consumo local. Presentar al comercio nacional como una estafa es empujar al abismo a quienes sostienen empleo y actividad en cada ciudad del país", apuntaron.

El problema que azota incluso a las empresas textiles más grandes

Opinaron que el foco debería estar puesto en el sistema financiero, particularmente la inflación y las tasas de interés. "Con una inflación en torno al 31,5%, resulta difícil de justificar que el crédito al consumo se ofrezca a tasas cercanas al 90%. El trabajador que no puede pagar en efectivo termina financiando bienes básicos con intereses usurarios. Allí se produce una de las transferencias de ingresos más regresivas de la economía actual", declararon.

"Nike, Adidas o Puma operan en Argentina y venden más caro que en países vecinos. No porque “estafen”, sino porque producen y comercializan bajo las reglas que impone el Estado argentino. El problema no es la marca, ni el comerciante, ni la industria: es el entorno en el que se los obliga a operar", ejemplificaron.

Como conclusión, volvieron a apuntar contra el responsable del Ministerio de Economía. "Responsabilizar a quienes producen y venden es una salida fácil que evita discutir los costos estructurales de la economía. Gobernar no es decidir dónde comprar ropa. Gobernar es generar condiciones para que producir, vender y consumir en la Argentina deje de ser una carrera cuesta arriba. La ropa cara no es la enfermedad: es apenas uno de sus síntomas más visibles", cierra el comunicado.