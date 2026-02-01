Aumento de los puestos callejeros en Neuquén: cuáles son las zonas más ocupadas

Es lo que relevó ACIPAN, en base a un comparativo entre el último semestre de 2025 y el mismo período de 2024.

La cantidad promedio mensual de puestos de venta callejera en la zona comercial del bajo de la ciudad de Neuquén aumentó del 4,2% durante el segundo semestre del 2025. El dato surge de un relevamiento que hizo ACIPAN al comparar igual período con el 2024.

La mayoría de los puestos se ubicó en las calles Sarmiento, Mitre, Perito Moreno y Alcorta (el 79,2% del total). En el mismo período de 2024, aquellas mismas calles reunían una proporción levemente mayor (81,1%).

A su vez, la cantidad promedio mensual en el primer semestre del año pasado se había ubicado un 4,2% por arriba del promedio del mismo período del 2024.

El promedio semestral de puestos ambulantes en el período postpandemia (II Semestre 2021-II Semestre 2025) fue un 31,6% menor que en los tres años previos al evento (2017-2019). Con excepción del segundo semestre de 2021, en ningún período más la cantidad promedio de puestos de venta ambulante pudo superar los 30 puestos mensuales después de la finalización de la pandemia.

Esta es la cuarta entrega del relevamiento de venta callejera donde la publicación y exposición de los datos del informe tienen frecuencia semestral.

ON - Acipan (4).jpg Omar Novoa

Distribución de puestos

Como se dijo, el 79,2% de los puestos callejeros detectados en el segundo semestre de 2025 se ubicaron en las calles Sarmiento, Mitre, Perito Moreno y Alcorta. En el mismo semestre del 2024 las cuatro calles mencionadas representaban una proporción levemente mayor de los puestos callejeros totales detectados (81,1%).

En los tres años previos a la pandemia (2017-2019) los niveles de venta ambulante fueron de 37,7 puestos callejeros mensuales, en promedio. Desde el segundo semestre de 2021 hasta el primer semestre de 2025 la cantidad mensual promedio fue de 25,8 puestos callejeros. Esto significan niveles de un 30% más bajos respecto a la etapa prepandémica inmediata.

Con excepción del segundo semestre del 2021, nunca se pudo alcanzar niveles de 30 puestos callejeros mensuales después de la pandemia.

El Bajo concentra tanto a puestos callejeros, como a negocios formales.

Ferias informales

ACIPAN expresó su preocupación por la existencia de ferias en la ciudad de Neuquén, públicas y privadas, donde existen cientos de puestos de venta ambulante que no cumplen con las normas regulatorias e impositivas. “Además, dichos puestos realizan reventa de productos de diversos rubros (indumentaria, alimentos, electrónica, bazar, etc.) o venden mercadería falsificada”, se indicó desde la entidad.

Esta situación, advirtió ACIPAN, genera una competencia desleal con los miles de comerciantes neuquinos que cumplen con las normas tributarias y regulatorias, provocando un diferencial de precios muy sustancial por los bajos costos que enfrentan estos feriantes por la falta de pago de tributos (nacionales, provinciales y municipales) como así también la falta de cumplimiento de las regulaciones existentes en la órbita formal.

“Hay que destacar que se comunicó formalmente a la Jefa de Gabinete de la Municipalidad la preocupación de ACIPAN y las autoridades públicas se comprometieron en trabajar en la regularización de la situación”, señalaron.