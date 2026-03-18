Basura, tecnología y ciudad del futuro, la búsqueda de Gaido en Japón: "Neuquén tendrá un sistema modelo para 50 años"

El intendente confirmó el llamado a licitación del centro ambiental y busca en Japón el modelo para un sistema de residuos “de orgullo nacional”.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , confirmó que el municipio avanza en la licitación del nuevo sistema de tratamiento de residuos y que el objetivo es construir un centro ambiental con estándares internacionales que garantice el funcionamiento “ por los próximos 50 años ”.

En una entrevista con Línea Abierta de LU5, el jefe comunal adelantó que el proceso licitatorio está en marcha y que será fundamental para transformar el esquema actual de gestión de la basura en la ciudad, que tiene como epicentro el Complejo Ambiental Neuquén.

“Estamos llamando a licitación para tener un centro ambiental que sea orgullo de la República Argentina, que garantice una ciudad limpia, sustentable y con ríos sanos”, afirmó el jefe comunal.

ON - Complejo Ambiental Neuquen CAN (10).jpg El Complejo Ambiental Neuquén tendrá otro sistema de tratamiento para la basura. Omar Novoa

En ese contexto, Gaido explicó que viajará a Japón, particularmente a Tokio, para analizar de primera mano los sistemas más avanzados del mundo en tratamiento de residuos.

Mariano Gaido: viaje a Japón y modelo internacional

“El objetivo es ver cómo funcionan los centros ambientales en los lugares donde mejor se hace, para traer esa experiencia al proyecto ejecutivo que estamos desarrollando”, señaló.

Según detalló, la idea es incorporar tecnología y modelos de gestión que permitan optimizar la disposición final de residuos, reducir el impacto ambiental y modernizar todo el sistema.

“Neuquén tiene que ir a buscar el mejor ejemplo del mundo. Por eso vamos a Japón, para aplicar esas herramientas acá”, sostuvo.

Gaido

El intendente remarcó que el nuevo centro ambiental no será una solución coyuntural, sino una infraestructura pensada para varias décadas. “Estamos proyectando una ciudad limpia y sustentable para las próximas generaciones. Esa es nuestra obligación”, enfatizó.

En ese sentido, planteó que el sistema deberá acompañar el crecimiento sostenido de la capital neuquina, en un contexto donde la expansión urbana y el desarrollo de Vaca Muerta incrementan la presión sobre los servicios públicos.

Basura, tecnología y ciudad del futuro

La licitación del sistema de residuos se enmarca en una estrategia más amplia del municipio que apunta a consolidar a Neuquén como una ciudad moderna, con fuerte incorporación de tecnología y planificación urbana.

“Neuquén tiene que ir a buscar el mejor ejemplo del mundo. Por eso vamos a Japón, para aplicar esas herramientas acá” - Mariano Gaido. “Neuquén tiene que ir a buscar el mejor ejemplo del mundo. Por eso vamos a Japón, para aplicar esas herramientas acá” - Mariano Gaido.

Gaido vinculó este proyecto con otras iniciativas en marcha, como la implementación de semáforos inteligentes, transporte eléctrico y el desarrollo del polo científico tecnológico.

“Las ciudades del futuro van hacia ese modelo. Neuquén ya está en ese camino, pero tenemos que acelerarlo con decisiones concretas como esta”, concluyó.

Está en marcha la licitación por la basura y la mirada está puesta en modelos internacionales. El municipio busca dar un salto estructural en uno de los servicios más sensibles: la gestión de residuos aparece fundamental para el desarrollo y la calidad de vida en la capital neuquina.

La agenda del viaje por Asia

La primera etapa del viaje se desarrollará en Japón, donde el intendente mantendrá reuniones en Tokio con la Oficina de Medio Ambiente del Gobierno Metropolitano para analizar modelos de tratamiento de residuos urbanos. Allí también visitará el Complejo de Gestión de Residuos y Reciclaje de Minato y mantendrá un encuentro en la sede de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), uno de los organismos más influyentes del mundo en materia de desarrollo urbano y cooperación técnica.

SFP CAN Basural Centro Ambiental Neuquen (6) El Complejo Ambiental Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

La agenda japonesa incluirá además una visita institucional a Hiroshima, una ciudad que se convirtió en símbolo global de resiliencia y reconstrucción urbana. Para la gestión neuquina, la experiencia de Hiroshima representa un caso de estudio sobre planificación estratégica, desarrollo urbano sostenible y capacidad de recuperación frente a grandes transformaciones.

La segunda etapa del viaje tendrá lugar en China, con escalas en Shenzhen y Beijing. En Shenzhen —uno de los polos tecnológicos más importantes del planeta— Gaido visitará la sede de Huawei y analizará el sistema de transporte público basado en buses 100% eléctricos, además de los sistemas de movilidad inteligente que utilizan inteligencia artificial para gestionar el tránsito urbano mediante semáforos inteligentes y herramientas de reducción de congestión.

La agenda concluirá en Beijing con la participación en un encuentro vinculado al desarrollo energético y una recepción institucional junto al embajador argentino en China, Marcelo Suárez Salvia. Allí el foco estará puesto en explorar oportunidades de inversión y fortalecer vínculos que permitan potenciar el desarrollo del Polo Tecnológico de Neuquén y su articulación con el crecimiento energético que genera Vaca Muerta.