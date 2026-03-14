La gestión de Mariano Gaido en territorio y el sello de una agenda que ya es marca propia

Neuquén es hoy el municipio que más dinero invierte, por habitante, en obra pública. Los detalles de la agenda del intendente que va a Oriente en busca de conocimiento y tecnología.

La gestión del intendente de Neuquén, Mariano Gaido , parece haber consolidado un ritmo propio. Una agenda que ya no se explica solamente por la presencia territorial o la ejecución de obra pública, sino por una combinación de decisiones económicas, planificación urbana y articulación estratégica con el sector productivo. En los últimos meses, la administración municipal mostró un despliegue que mezcla gestión cotidiana en los barrios con definiciones que apuntan a sostener el crecimiento de la ciudad en un contexto económico complejo.

Neuquén atraviesa una etapa de expansión vinculada al desarrollo energético de Vaca Muerta, y el municipio parece decidido a acompañar ese proceso desde distintos frentes. La obra pública continúa siendo una de las columnas visibles de la gestión, pero no es la única. El plan de pavimentación que prevé llegar a las 3.000 cuadras asfaltadas en distintos barrios de la ciudad convive con proyectos estructurales de gran impacto como la transformación de la Avenida Mosconi, el acceso norte y las obras proyectadas en el acceso este sobre los puentes carreteros de la Ruta 22 y Mosconi.

Ese despliegue territorial se combina con medidas orientadas a sostener la actividad económica local. En las últimas semanas, el municipio avanzó en un acuerdo con comerciantes para fortalecer el consumo interno a través del programa de apoyo al mercado local y el impulso al compre neuquino, una estrategia que busca que el movimiento económico generado por el crecimiento de la ciudad quede, en buena medida, dentro del propio circuito comercial neuquino.

En ese mismo sentido, la gestión municipal anunció medidas de alivio impositivo que impactan directamente sobre la actividad privada. La reducción del 20% en la tasa de Comercio y la habilitación gratuita durante un año y ocho meses de la patente para nuevas actividades comerciales son señales claras de un municipio que busca acompañar la inversión y el crecimiento de los emprendimientos locales.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (7) Claudio Espinoza

Obras en el norte y oeste de la ciudad

Otro de los anuncios que marcó la agenda reciente fue el proyecto del shopping a cielo abierto en el oeste de la ciudad, con epicentro en la intersección de Belgrano y Godoy. La iniciativa apunta a consolidar ese sector como un polo comercial, replicando modelos urbanos que buscan revitalizar zonas comerciales a partir de infraestructura, ordenamiento y promoción del consumo.

Pero quizás uno de los hitos más relevantes de los próximos días sea la inauguración del Instituto Vaca Muerta, prevista para el lunes, junto al gobernador Rolando Figueroa, el presidente de YPF, Horacio Marín, y directivos de gran parte de las compañías que operan en la cuenca neuquina. La creación de este instituto representa una apuesta estratégica para la formación de recursos humanos vinculados al desarrollo energético, con un objetivo claro: que el crecimiento de Vaca Muerta también se traduzca en oportunidades para trabajadores y profesionales neuquinos.

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (27) Sebastián Fariña Petersen

De Neuquén al mundo

En paralelo, la agenda institucional del intendente suma una dimensión internacional. La semana próxima, Mariano Gaido iniciará una gira oficial por Japón y China que se extenderá por aproximadamente dos semanas y que tiene como objetivo central recoger experiencias tecnológicas, ambientales y de planificación urbana que puedan aplicarse al crecimiento de la ciudad de Neuquén.

La primera etapa del viaje se desarrollará en Japón, donde el intendente mantendrá reuniones en Tokio con la Oficina de Medio Ambiente del Gobierno Metropolitano para analizar modelos de tratamiento de residuos urbanos. Allí también visitará el Complejo de Gestión de Residuos y Reciclaje de Minato y mantendrá un encuentro en la sede de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), uno de los organismos más influyentes del mundo en materia de desarrollo urbano y cooperación técnica.

La agenda japonesa incluirá además una visita institucional a Hiroshima, una ciudad que se convirtió en símbolo global de resiliencia y reconstrucción urbana. Para la gestión neuquina, la experiencia de Hiroshima representa un caso de estudio sobre planificación estratégica, desarrollo urbano sostenible y capacidad de recuperación frente a grandes transformaciones.

ON - Gaido Mariano (7) Omar Novoa

La segunda etapa del viaje tendrá lugar en China, con escalas en Shenzhen y Beijing. En Shenzhen —uno de los polos tecnológicos más importantes del planeta— Gaido visitará la sede de Huawei y analizará el sistema de transporte público basado en buses 100% eléctricos, además de los sistemas de movilidad inteligente que utilizan inteligencia artificial para gestionar el tránsito urbano mediante semáforos inteligentes y herramientas de reducción de congestión.

La agenda concluirá en Beijing con la participación en un encuentro vinculado al desarrollo energético y una recepción institucional junto al embajador argentino en China, Marcelo Suárez Salvia. Allí el foco estará puesto en explorar oportunidades de inversión y fortalecer vínculos que permitan potenciar el desarrollo del Polo Tecnológico de Neuquén y su articulación con el crecimiento energético que genera Vaca Muerta.

Mariano Gaido

El propio Gaido ha explicado que el viaje se sostiene sobre tres ejes estratégicos para el futuro de la ciudad: gestión ambiental, innovación tecnológica y desarrollo energético. En particular, el intendente busca conocer de primera mano el modelo de tratamiento de residuos de Tokio en el marco de la planificación del nuevo Complejo Ambiental Neuquén (CAN), pensado para los próximos 50 años.

“Vamos a buscar experiencias que tienen otras regiones del mundo para intervenirlas y posicionar a la ciudad de Neuquén. Lo que pasa en otras ciudades tecnológicas tiene que ver con lo ambiental y el crecimiento demográfico”, señaló el jefe comunal al explicar los objetivos de la gira.

En definitiva, la gestión municipal parece haber encontrado una fórmula que combina presencia territorial, infraestructura, incentivos económicos y proyección estratégica. Una agenda que, más allá del ritmo político del año que comienza, empieza a consolidarse como una marca propia dentro de la administración de la ciudad.