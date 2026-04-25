Mariano Gaido: "Estamos orgullosos de ser la ciudad con mayor extensión de paseo costero del país"

El intendente recorrió la extensión entre las calles Chocón y Aguado, que era un lugar oculto para los neuquinos. Cómo avanza la obra y cuándo estará lista.

La ciudad de Neuquén consolida su desarrollo turístico con una premisa clara: no darle más la espalda a los ríos. En este marco, avanza fuertemente la obra de los tres nuevos kilómetros de Paseo Costero en el tramo comprendido entre las calles Chocón y Aguado.

Esta ampliación no solo incrementa la infraestructura urbana, sino que también genera nuevos espacios de encuentro y esparcimiento para vecinos, vecinas y visitantes, quienes pueden disfrutar de un entorno natural privilegiado.

El intendente Mariano Gaido supervisó recientemente el avance de la intervención y anunció que será inaugurada en el mes aniversario de la ciudad. En este sentido, destacó que se trata de una iniciativa ejecutada con fondos propios y sin endeudamiento, gracias al superávit municipal.

Mariano Gaido y Paseo Costero-3 Las máquinas trabajando en la extensión del Paseo Costero.

“Tener las cuentas ordenadas nos permite llevar adelante obras fundamentales en toda la ciudad”, afirmó.

Paseo Costero: suman tres nuevos kilómetros en un lugar especial

El jefe comunal subrayó el importante grado de avance de los trabajos: “Son tres nuevos kilómetros de Paseo Costero sobre el río Neuquén, desde Chocón hasta Aguado. Está avanzada la ejecución de los cordones cuneta, bicisenda y la senda peatonal, mientras las máquinas avanzan en la etapa final”.

Además, remarcó que la capital neuquina supera así los 30 kilómetros de paseo costero, posicionándose como la ciudad con mayor extensión de este tipo de infraestructura en el país.

Otro aspecto relevante que subrayó el intendente es que la obra está siendo realizada por una empresa local, con mano de obra neuquina, lo que también genera un impacto positivo en la economía y el empleo de la región.

El Paseo Costero se ha convertido en uno de los principales atractivos de la ciudad. Durante los fines de semana de mayor concurrencia durante el verano, más de 50 mil personas llegaron a recorrerlo, compartir actividades y disfrutar al aire libre.

Mariano Gaido y Paseo Costero-4 El intendente Mariano Gaido y el secretareio de Infraestructura, Alejandro Nicola.

Este nivel de convocatoria no es un dato menor: refleja el impacto social y económico que tiene esta obra, ya que impulsa el turismo local y regional. Miles de visitantes provenientes de localidades cercanas eligen Neuquén como destino, atraídos por un paseo único en el país debido a su extensión y características.

Avances y detalles técnicos de la obra

En cuanto a los aspectos técnicos, el proyecto abarca un total de 3.000 metros. Gran parte de la vereda, ubicada más cerca del río, ya se encuentra prácticamente terminada. Actualmente, se trabaja en el espacio destinado a la bicisenda, que contará con pavimento flexible, mientras que los cordones cuneta están casi finalizados. En los próximos días comenzará la colocación de la carpeta asfáltica en el sector vehicular.

Paralelamente, avanzan las tareas vinculadas a la infraestructura complementaria. “Ya se están ejecutando las bases para las columnas de iluminación, y el mobiliario urbano, como bancos y cestos, se encuentra disponible para su pronta instalación. De este modo, el nuevo tramo comienza a adquirir la misma identidad y diseño que caracteriza a los kilómetros ya existentes del paseo costero”, señaló.

“Este paseo costero representa una economía del turismo que llegó para quedarse en la capital. Estamos orgullosos de ser la ciudad con mayor extensión de paseo costero del país”, concluyó Gaido.