Recta final para el Paseo Costero sobre el río Neuquén: cuándo estará finalizado

El nuevo tramo Chocón-Aguado permitirá completar 34 kilómetros continuos de costa. Destacan el impacto turístico y la inversión de $15.000 millones.

El desarrollo del paseo costero sobre el río Neuquén avanza en su etapa final y promete continuar fomentando la relación de la ciudad con su ribera. Con la ejecución del último tramo entre Chocón y Aguado , el proyecto alcanzará una extensión total de 34 kilómetros, consolidando uno de los espacios públicos más importantes de la capital provincial.

Según explicó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, la obra presenta actualmente un 50% de avance y se prevé su finalización para fines de agosto. “Estamos trabajando en el último tramo, con la idea de poder consolidar esos 34 kilómetros continuos”, señaló la funcionaria en LU5 , en la que destacó el crecimiento sostenido del paseo en los últimos años.

En ese sentido, recordó que hace tan solo seis años la ciudad contaba con apenas un kilómetro y medio de costa accesible. “Hoy vamos a tener, con Chocón y Aguado, 34 kilómetros. El objetivo es que la ciudad mire al río”, remarcó, al tiempo que subrayó la magnitud del proyecto, que implica una inversión cercana a los 15.000 millones de pesos.

El nuevo tramo no solo ampliará la extensión del paseo, sino que también incorporará infraestructura clave para el uso recreativo y urbano. Entre las obras previstas se encuentran veredas, bicisendas, una calle vehicular, mobiliario urbano y un sistema de iluminación LED, considerado fundamental para mejorar la seguridad y la accesibilidad en la zona.

ON - Paseo Costero sobre rio Neuquen (5)

Además, ya se realizaron trabajos vinculados a la defensa costera, un aspecto central para la protección de la ribera. A esto se suma la construcción de un mirador sobre la calle Figueroa, una intervención que responde a pedidos de vecinos y que busca generar nuevos puntos de encuentro y contemplación del paisaje.

Impacto en la ciudad y el turismo

Pasqualini destacó que el paseo costero no solo se consolidó como un espacio de recreación para los habitantes, sino que también comenzó a tener un impacto significativo en la actividad económica local, especialmente en el turismo.

“La ciudad se ha consolidado como un espacio público donde los neuquinos y neuquinas hacen actividad física, disfrutan en familia, pero también ha cambiado la ocupación hotelera”, explicó. En ese sentido, indicó que el nivel de ocupación pasó de un 25% a un 60% en los últimos años.

Este crecimiento, sostuvo, marca un cambio en el perfil de la ciudad. “Dejamos de ser una ciudad de paso para ser una ciudad que se elige”, afirmó, vinculando este proceso directamente con el desarrollo de espacios públicos de calidad.

ON - Paseo Costero sobre rio Neuquen (1)

Tramo final y objetivo de inauguración

Con las tareas en marcha y el ritmo de obra sostenido, desde el municipio apuntan a llegar con los trabajos concluidos hacia fines de agosto. La inauguración del tramo Chocón-Aguado permitirá unificar todo el paseo costero, generando un corredor continuo a lo largo del río.

“Estamos a toda máquina para poder llegar con la inauguración del último tramo que une todo el paseo costero”, concluyó Pasqualini.

De cumplirse los plazos previstos, la ciudad sumará un nuevo hito urbano que no solo ampliará los espacios de esparcimiento, sino que también reforzará su posicionamiento como destino turístico, uno de los grandes objetivos del gobierno municipal.