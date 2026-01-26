El Paseo Costero se sigue transformando: así continúa creciendo sobre un lugar especial

El Paseo Costero ya alcanza 34 kilómetros de extensión, suma nuevos tramos habilitados y avanza con obras en sectores clave sobre el río Neuquén.

El verano 2026 encuentra a Neuquén con más río y más espacios abiertos: el Paseo Costero ya alcanza 34 kilómetros de extensión, suma nuevos tramos habilitados y avanza con obras en sectores clave sobre el río Neuquén. A lo largo de los últimos meses, la ciudad incorporó nuevos sectores al recorrido ribereño, ampliando las posibilidades de disfrute al aire libre y fortaleciendo uno de los espacios más elegidos por vecinos, vecinas y visitantes.

Esta zona de la ciudad se afirmó como un punto de encuentro cotidiano para caminar, andar en bicicleta y pasar un buen momento frente al río. Pero no es solo eso. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola , explicó que “el desarrollo del Paseo Costero implica algo muy importante, que es la defensa costera de la ciudad".

Actualmente se trabaja en una zona especial, poco conocida en general, que es el tramo que va entre Chocón y Aguado . Según el funcionario, se trata de una intervención que combina uso recreativo y protección urbana.

En los últimos meses se incorporaron tramos que hoy ya forman parte del uso diario del espacio público. Uno de los avances más relevantes fue la inauguración de un nuevo sector de tres kilómetros a la altura del Club Independiente, que permitió recuperar un área históricamente degradada y darle continuidad al frente ribereño.

Allí se ejecutaron obras de defensa costera, una calle pública de aproximadamente 1.300 metros, bicisenda, senda peatonal e iluminación, generando un corredor seguro y accesible que hoy es utilizado tanto por residentes del sector como por personas que se acercan desde otros puntos de la ciudad.

A estas intervenciones se sumaron mejoras orientadas a la accesibilidad y al ordenamiento del uso del espacio. En sectores como el balneario de Valentina se realizaron obras de pavimentación, accesos vehiculares y nuevos espacios de estacionamiento, lo que facilitó la llegada al río y permitió un uso más organizado durante los meses de mayor concurrencia.

En paralelo, la Municipalidad avanza con una obra estratégica sobre el río Neuquén, en el tramo comprendido entre las calles Chocón y Aguado. Se trata de un sector del frente ribereño históricamente poco conocido que hoy se encuentra en plena transformación.

Sobre ese punto, Nicola detalló: “Estamos desarrollando casi 3.000 metros lineales de Paseo Costero y, por lo tanto, se generan también 3.000 metros lineales de defensa costera con enrocado y terraplén”.

El funcionario explicó que esta intervención cumple una función clave de seguridad y protección para la ciudad, ya que “nos permite proteger a Neuquén de las distintas cotas que tiene el río a lo largo del año, porque en algunos sectores se generaba ingreso de agua cuando el caudal era alto”. Los trabajos presentan un avance significativo y ya se completaron etapas fundamentales del proyecto.

En relación al estado actual de la obra, Nicola precisó que “estamos con un avance muy importante en todo lo que es el terraplén y el enrocado, que permiten desarrollar la defensa, y ya estamos a nivel de empezar a construir la base y la subbase”. Estas capas estructurales son las previas a la colocación de la carpeta de pavimento flexible.

De manera simultánea, continúan los trabajos vinculados al uso recreativo del Paseo. Según indicó el secretario, “en paralelo se avanza con todo lo que es la bicisenda y la vereda, como en el resto del Paseo Costero”, y adelantó que en algunos sectores “en pocas semanas van a empezar a materializarse el cordón cuneta y la calle pavimentada”.

El desarrollo del Paseo Costero también se articula con otros espacios ribereños recuperados y puestos en valor en los últimos años, como Parque Norte, Obrero Argentino y la Península Hiroki. En este último sector, recientemente se inauguró el acceso pavimentado y un estacionamiento con capacidad para 100 vehículos, integrando de manera definitiva esta área natural al circuito urbano y turístico.

Con 34 kilómetros de recorrido alcanzados y nuevos frentes de obra en ejecución, el Paseo Costero refleja una política sostenida de inversión en espacios públicos que refuerza la relación de Neuquén con sus ríos.

Durante el verano 2026, esta red de espacios abiertos se afirmó como uno de los principales atractivos de la ciudad y un componente central de su proyección como destino turístico que se disfruta todo el año.