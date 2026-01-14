Escándalo: dejó a su perra encerrada en el auto a pleno sol y lo escracharon

Un momento de tensión se vivió en el centro de Neuquén cuando varias personas detectaron al animal encerrado con altas temperaturas y lo denunciaron.

El lunes por la tarde, cuando la temperatura superaba notoriamente los 30° y el calor se sentía agobiante, varias personas que circulaban por el centro de Neuquén detectaron un perro encerrado en una camioneta y no dudaron en denunciarlo. La Policía y la Municipalidad actuaron rápido y labraron una infracción a su dueño mientras varias personas lo increpaban por su accionar.

Todo pasó en Juan B. Justo, casi en la esquina con la Avenida Argentina, alrededor de las 17. Allí un hombre dejó estacionado su vehículo y se fue a comprar. Adentro dejó a su perra encerrada.

En esa esquina por donde pasan cientos de personas por día, fueron varias las que se alertaron al ver al animal desde la ventana y empezaron a preocuparse. Minutos después hicieron la denuncia policial.

perra 1

Tanto la Policía como personal de Bienestar Animal de la Municipalidad se acercó al lugar y al constatar que el perro estaba encerrado sufriendo el calor comenzaron a preguntar en todos los comercios cercanos para encontrar al dueño.

Mientras tanto, cada vez más personas se agrupaban al lado del auto donde estaba la perra encerrada y pedían que la ayuden. Fueron varios los minutos en donde el calor subía aún más ante la desesperación de la perra encerrada y de las personas que pedían su auxilio.

Luego de varios minutos de tensión, el dueño de la camioneta apareció y fue increpado por varias personas que le pedían explicaciones de porqué había dejado a su perra en esas condiciones. El hombre se puso muy nervioso y comenzó a responder a todos que se había ido por unos escasos minutos e incluso les dijo que ellos ponían nerviosa a su perra al estar al lado de su camioneta.

perra

Todo quedó filmado en varios videos que circulan por las redes sociales. Al llegar el dueño fueron también los inspectores, quienes le explicaron que había cometido una negligencia al dejar encerrado al animal, según denuncian los vecinos en los videos, por alrededor de una hora.

Gritos y nervios

Una de las personas que estaba esperando por la liberación de la perra filmó un video en donde decía que el animal estaba "nervioso porque es viejito y se está ahogando".

El dueño explicó que había ido a la farmacia y que volvió en pocos minutos. También dijo que la perra estaba en la sombra, a lo que todos los vecinos gritaron que eso era "mentira". "No había sombra", gritaban los presentes. Dijo también que le había dejado la ventanilla abierta.

Los inspectores de Bienestar Animal labraron el acta de infracción y elevan la multa al Tribunal de Faltas, quien determina la sanción correspondiente, confirmaron a LM Neuquén desde el Municipio.

Un veterinario atendió a la mascota y le recomendó a su dueño que la llevara a la sombra para refrescarla. Intentó además explicarle al hombre que dentro del habitáculo, con el calor que hacía el animal pudo haberse asfixiado. Finalmente, el dueño subió a su perra a su camioneta y partió tras el abucheo de los presentes.