El pedido que hacen con imágenes de Nahir Galarza: denuncian que son creadas con IA

Denuncian que se trata de perfiles falsos en redes sociales, y su entorno aclaró que no tiene celular en la cárcel.

Tras la viralización de las fotos con la imágen de Nahir Galarza pidiendo dinero, sus allegados lo negaron y pidieron omitir los mensajes.

En las últimas horas, el entorno de Nahir Galarza denunció la circulación de cuentas falsas en redes sociales, que utilizan su nombre y fotos generadas con Inteligencia Artificial (IA) para engañar a usuarios y solicitar dinero .

Desde el círculo cercano a la joven de 27 años, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, aclararon que no tiene acceso a celular dentro del penal. En este contexto denunciaron que estos perfiles son apócrifos y difunden fotos intervenidas —como una imagen viral donde se la ve sosteniendo un iPhone— para solicitar transferencias de dinero a usuarios desprevenidos.

Ante estos hechos, pidieron no interactuar con estas cuentas ni enviar fondos, aclarando que Galarza se encuentra alojada en la Unidad Penal de Mujeres N°6 de Paraná sin acceso a teléfonos celulares ni redes sociales. Su última conexión real data de 2019 y la Justicia rechazó en 2024 un pedido para contar con un dispositivo móvil.

Además de las estafas económicas, se detectaron perfiles con contenido sugestivo que invitan a entablar vínculos sentimentales falsos. Galarza, quien cumple condena por el crimen de Fernando Pastorizzo, dedica sus días a estudiar Psicología Social y asistir a talleres, con una posible fecha de salida recién prevista para el año 2052.

Los insólitos pedidos de Nahir Galarza a la Justicia por su "buena conducta"

Su abogado defensor, Augusto Lafferriere, presentó el 1º de septiembre un pedido ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú para que la joven pueda volver a usar las redes sociales y acceder a un celular propio dentro de la cárcel.

NAHIR La joven cumple prisión perpetua desde 2018 por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

En la solicitud se destacó la "conducta ejemplar" durante sus años de encierro. Como respaldo, señalaron que el imputado completó casi 15 cursos de formación dentro del penal y actualmente cursa una carrera terciaria en Psicología Social. Según indican, estas acciones reflejan un proceso de rehabilitación y reinserción social, buscando influir en la valoración del caso por parte del tribunal.

¿Por qué Nahir Galarza terminó detenida?

La joven de 26 años fue detenida el 29 de diciembre de 2017 cuando tenía 18 años, fue acusada del asesinato de su novio Fernando Pastorizzo. Tras un breve juicio, el 3 de julio de 2018 fue condenada a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo, resolución que apeló.

En agosto de 2019, la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó la condena, y los recursos presentados en instancias posteriores fueron rechazados hasta que, el 27 de noviembre de 2024, la Corte Suprema desestimó el último recurso extraordinario, dejando firme la sentencia.