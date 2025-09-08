Nahir Galarza hizo dos insólitos pedidos a la Justicia por su "buena conducta" en la cárcel

La joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio en 2017, presentó dos solicitudes. Las polémicas justificaciones de su abogado.

En el año 2017, Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de quien era su novio, Fernando Pastorizzo. Tras ocho años tras las rejas, en breve la acusada cumplirá un año desde que su condena fue ratificada por la Corte Suprema y en este sentido, realizó un especial pedido.

Su abogado defensor , Augusto Lafferriere, presentó el 1º de septiembre un pedido ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú para que la joven pueda volver a usar las redes sociales y acceder a un celular propio dentro de la cárcel.

En la solicitud se destacó la "conducta ejemplar" durante sus años de encierro. Como respaldo, señalaron que el imputado completó casi 15 cursos de formación dentro del penal y actualmente cursa una carrera terciaria e n Psicología Social. Según indican, estas acciones reflejan un proceso de rehabilitación y reinserción social , buscando influir en la valoración del caso por parte del tribunal.

Nahir Galarza.

El motivo por el que la defensa hizo un pedido

El abogado Lafferriere afirmó que la joven debería ser recompensada por su "buena conducta" y su "desempeño" en el pabellón desde su ingreso, desde que fue alojada en la Unidad Penal N°6 de Paraná,

El planteo recayó en el despacho de la jueza Elena Margarita Vicari, quien ordenó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), que cuenta con 24 horas para expedirse sobre la solicitud. Según indicaron medios locales, también habría ingresado un segundo pedido que sería de carácter reservado.

Desde agosto, Nahir Galarza cuenta con un nuevo abogado, quien trabaja en estrategias para mejorar sus condiciones de prisión. Según informó su defensa, no se descarta en el futuro solicitar un indulto al gobernador ni evaluar la posibilidad de beneficios penitenciarios que alivien su estadía en el penal.

Nahir Galarza

De acuerdo a la legislación vigente, en 2031, cuando se cumpla la mitad de su condena, Galarza podría solicitar salidas transitorias con fines familiares o laborales, lo que representaría un cambio significativo en su vida dentro del sistema penitenciario.

El polémico antecedente de Nahir con las redes sociales

En septiembre de 2019 la joven acusada por homicidio agravado usó sus redes sociales por última vez. En aquella ocasión, publicó varias fotos desde su celda en Facebook, tanto sola como con sus compañeras. Las imágenes se tomaron con un celular compartido entre internas para comunicarse con familiares.

Entre los posteos, incluyó la frase: "Cumpliendo la maldita condena", que generó un fuerte impacto: más de 125.000 me gusta y 60.000 comentarios, lo que llevó a la intervención inmediata del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

nahir galarza (1)

Tras requisar su celda e incautar el dispositivo, Galarza fue sancionada con 10 días de aislamiento, reducidos a cinco tras disculparse. Durante ese periodo no tuvo acceso a libros, radio ni comunicación externa. En su descargo, admitió la infracción y desde entonces no volvió a publicar en redes.

La polémica se intensificó porque Galarza aparecía junto a Yanina Lescano, quien en ese momento estaba acusada del homicidio de su hijastra, Nahiara Luján Cristo. Lescano fue posteriormente absuelta en 2023 por la Sala Penal del STJ de Entre Ríos.

¿Por qué Nahir Galarza terminó detenida?

La joven de 26 años fue detenida el 29 de diciembre de 2017 cuando tenía 18 años, fue acusada del asesinato de su novio Fernando Pastorizzo. Tras un breve juicio, el 3 de julio de 2018 fue condenada a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo, resolución que apeló.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo.jpg

En agosto de 2019, la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó la condena, y los recursos presentados en instancias posteriores fueron rechazados hasta que, el 27 de noviembre de 2024, la Corte Suprema desestimó el último recurso extraordinario, dejando firme la sentencia.