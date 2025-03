"Nunca tuve el beneficio de la duda": Nahir Galarza habló desde la cárcel sobre su condena

Ahora, la joven concedió una entrevista a Canal 9 Litoral desde la cárcel y dijo que no apelará su sentencia y reprochó que nunca fue escuchada por la Justicia: "Nadie me dio una oportunidad".

Desde lo psicológico y emocional, la joven de ahora 26 años comentó "tener la mente más clara" y que este proceso "fue un cambio muy grande en mi forma de ser. Tenía muchas cosas reprimidas y hoy soy totalmente lo contrario".

Galarza confesó que fue difícil a su corta edad comprender la gravedad de los hechos y el haber sido la única persona juzgada y condenada por la muerte de Fernando, pero y denunció que fue víctima de una mala praxis judicial y condena social. "Nunca tuve el beneficio de la duda. Siempre fui la asesina que mató a su novio porque la quiso dejar", comentó.

Por otra parte, acusó que los medios también construyeron un perfil sobre su persona durante el proceso judicial. Es así que luego de poder desprenderse de aquella imagen, confirmó la no apelación, pero si anticipó que puede pedir "la revisión de la condena", anticipó.

"Me gustaría que la Justicia sea justa conmigo también. Yo, a pesar de estar acá, no pierdo derechos como persona", expresó y remarcó la diferencia que realizaron con ella con condenas similares que tienen algunas de sus compañeras en el penal.

"Hay chicas que también están condenadas por homicidio agravado por el vínculo a 14 o 15 años", reclamó. "De ellas, creo que ninguno conoce el nombre, y ¿por qué a mí sí, si mi causa es igual o parecida a otras causas?", prosiguió.

Nahir expuso que nunca se tuvo en cuenta las pruebas que presentó por la violencia de género que sufría por parte de Fernando: "Decían que yo mentía e inventaba cosas en contra de Fernando, pero la realidad es que hay pruebas", entre ellas "miles de llamadas" y mensajes donde la insultaba frecuentemente.

"Si tuviera la oportunidad, pedirles perdón desde lo más sincero de mi corazón", manifestó al mencionar que tanto ella como sus padres intentaron ponerse en contacto con la familia del joven. "No sé si ellos se habrán puesto en mi lugar, pero al menos si lo hice y esto me deja tranquila", planteó.

Al finalizar, Galarza reiteró su deseo de que la Justicia sea justa con ella: "No pido nada fuera de lo común, simplemente que se me dé el mismo derecho que a los demás condenados", expresó y, a su vez, recriminó que le dieron "una prisión perpetua que ni siquiera me da derecho a resocializarme”. “Me dieron 35 años y no sirve el cambio o el progreso que yo pueda hacer acá dentro, porque no sirve para nada”, concluyó.

Los últimos chats de Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo

A las 5:52 de aquel fatídico viernes 29 de diciembre, media hora después del crimen, Nahir Galarza le mandó un mensaje a Fernando por WhatsApp. “La podés cortar?”, escribió la joven, según reveló entonces el diario local El Día. Treinta segundos después, sumó: “Ya te dije que no me vi con nadie”.

El día anterior, alrededor de la una de la mañana, había sido Fernando el que le escribió una serie de chats a ella:

“Jajajajjajajan igual ni aunque me paguen 1 millón de dólares volvería a querer saber algo de vos. Feliz día de los inocentes y que sea la última vez que me maltrates como lo hiciste, jaja

Y quería (sic) dejarte claro que no quiero que te metas más conmigo. Sabes. Pero por favor.Yo no te jodo. Nada más”.

Eso fue lo último que la víctima escribió.