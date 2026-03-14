YPF recibió a directivos de SLB en Loma Campana y firmaron su adhesión al Instituto Vaca Muerta

Durante la visita, las empresas destacaron los avances operativos y el crecimiento de la producción en Vaca Muerta.

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín, y el CEO de SLB , Olivier Le Peuch , recorrieron las operaciones que la petrolera estatal desarrolla en el área Loma Campana , uno de los principales bloques de Vaca Muerta.

Durante la visita, la comitiva observó un equipo de perforación y un set de fractura, donde pudieron conocer de primera mano el trabajo que ambas compañías realizan en el desarrollo del shale neuquino. Del recorrido también participaron Carmen Rando Bejar, presidenta para las Américas de SLB, y Patricio Whitney, director general para Argentina, Bolivia y Chile.

“Es un orgullo mostrar los resultados que alcanzamos en Vaca Muerta, que nos ubican en una posición muy competitiva a nivel mundial ”, señaló Marín, quien destacó la presencia del ejecutivo de SLB como “una señal de la relevancia que tiene la Argentina en el mapa productivo global ”.

Por su parte, Le Peuch afirmó que “Vaca Muerta representa una de las oportunidades de energía no convencional más importantes del mundo” y destacó el aporte de tecnología y experiencia de la compañía para alcanzar niveles de eficiencia competitivos a nivel global.

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Actualmente, YPF supera los 200.000 barriles diarios de producción propia en Vaca Muerta, un nivel comparable a las operaciones estadounidenses. Según la compañía, el costo de extracción (lifting cost) en sus operaciones centrales ronda los 4,2 dólares por barril, mientras que el precio de equilibrio (breakeven) se ubica cerca de los 40 dólares.

En términos de eficiencia, la empresa informó que entre enero de 2023 y enero de 2026 logró aumentar un 66% la velocidad de perforación y un 61% la velocidad de fractura, mejoras en las que SLB aportó tecnología y soluciones operativas.

Adhesión al Instituto Vaca Muerta

En el marco de la visita, los directivos firmaron además la carta de adhesión de SLB al Instituto Vaca Muerta (IVM), una iniciativa impulsada por empresas del sector junto con el gobierno de la provincia del Neuquén y el municipio de la capital provincial.

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El instituto apunta a formar nuevos trabajadores especializados para la industria hidrocarburífera, con capacitación basada en prácticas reales, foco en seguridad operativa y estándares técnicos.

La inauguración está prevista para el 16 de marzo en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén.