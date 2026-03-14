Huinganco vivió un fin de semana a pura aventura con el Desafío Move

300 competidores llegaron desde distintos puntos de Neuquén y Argentina. Fue organizado por Vista Energy, con apoyo del Gobierno provincial y el municpio local.

El silencio del norte neuquino fue interrumpido temprano el sábado. Antes de que el sol terminara de asomar entre los cerros, corredores y ciclistas comenzaban a reunirse en la línea de largada del Desafío Move 2026 , un evento que durante tres días transformó a Huinganco en el epicentro del deporte de montaña en la provincia.

Entre bosques, senderos técnicos y vistas abiertas sobre el río Neuquén, 300 competidores llegaron desde distintos puntos de Neuquén y también desde otras provincias para participar de una experiencia que combinó trail running, mountain bike y vida al aire libre.

El desafío no era menor. La prueba de trail running llevó a los corredores a completar 25 kilómetros con 1.389 metros de desnivel positivo, mientras que el circuito de mountain bike propuso 75 kilómetros de recorrido y 1.529 metros de desnivel, atravesando caminos de montaña que exigieron técnica, resistencia y estrategia.

Pero el Desafío Move no se vivió únicamente en los circuitos. A la vera del río Neuquén, la organización montó un campamento de glamping con Bell Tents, donde los participantes pudieron descansar después de la competencia, compartir comidas y disfrutar de gastronomía local en un ambiente que combinó deporte, naturaleza y camaradería.

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Martín, corredor de trail running, comentó que “fue un circuito muy desafiante, con subidas largas y técnicas, pero cada vez que levantabas la cabeza el paisaje era increíble". También estuvo presente Pablo Vera Pinto, cofundador de Vista Energy, que además corrió en Mountain Bike.

Con apenas 1.200 habitantes, Huinganco vivió el evento como una verdadera fiesta del pueblo. Durante el fin de semana, más de 200 vecinos participaron en la organización, trabajando en áreas como gastronomía, limpieza, logística, asistencia en los recorridos y montaje de infraestructura.

“Este tipo de eventos demuestran que Huinganco tiene todo para consolidarse como un destino para el turismo deportivo y de naturaleza", sostuvo el intendente Luis Sepulveda.

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El evento fue organizado por Vista Energy, con apoyo del Gobierno de la Provincia de Neuquén y el municipio de Huinganco, en una iniciativa que también buscó poner en valor el potencial natural y turístico de la región.

Martín Adorno, gerente de Operaciones Remotas de Vista Energy y líder de MOVE, aseguró que “este tipo de iniciativas buscan generar experiencias que conecten a las personas con el territorio, con la naturaleza y con las comunidades de la provincia". Y agregó: "Vaca Muerta muchas veces se asocia solamente a la tecnología o a la producción, pero para nosotros también tiene que ver con la gente, con los paisajes y con todo lo que ocurre alrededor de ese desarrollo en Neuquén.”

En representación de la Provincia, participaron el jefe de Gabinete, 'Pepe' Ousset, y la senadora nacional, Julieta Corroza.

Desafio Move Huinganco

Iniciativas como el Desafío Move reflejan una mirada más amplia sobre el desarrollo de Neuquén. Vaca Muerta no es solo una formación que produce energía: también es territorio, naturaleza y comunidades que crecen junto a esa actividad. En ese marco, impulsar propuestas deportivas y turísticas en distintos puntos de la provincia busca poner en valor esa dimensión más integral del desarrollo.

Con su combinación de montaña, río, bosque y hospitalidad patagónica, Huinganco demostró durante este fin de semana ser el escenario perfecto para este tipo de desafíos. Y para muchos de los participantes, la sensación al cruzar la meta fue clara: no fue solo una carrera. Fue una experiencia.