Mundial, pantalla gigante y solidaridad: el plan para alentar a la Selección argentina en Neuquén

La Fundación BPN invita a vivir los partidos de Argentina en el Cine Teatro Español. La entrada será a cambio de alimentos no perecederos o ropa de abrigo.

Las entradas para ver el partido de la Selección Argentina podrán retirarse a partir del martes a las 8:30.

La pasión por la Selección Argentina volverá a reunir a los neuquinos, pero esta vez con un condimento especial: la solidaridad. La Fundación BPN lanzó una propuesta para ver los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en pantalla gigante, en el Cine Teatro Español , y colaborar con alimentos o ropa de abrigo para quienes atraviesan un invierno difícil.

La actividad fue anunciada por la presidenta de la Fundación BPN , Marlene Velásquez, quien destacó el entusiasmo que generó la iniciativa entre vecinos, comerciantes y el propio equipo de trabajo de la institución.

“Estamos muy felices de esta acción, a pedido de mucha gente y con el entusiasmo de todo el equipo de la fundación. Hicimos realidad esto de hacer una acción solidaria por este invierno crudo que viene, junto con las ganas de acompañar a esta Selección Argentina que tantas alegrías nos trae”, expresó en diálogo con LU5 .

La propuesta comenzará con el partido que la Selección disputará este martes. Para acceder, las personas interesadas deberán acercarse al Cine Teatro Español desde las 8:30 de la mañana con un alimento no perecedero o una prenda de abrigo en buen estado. A cambio, podrán retirar su entrada para disfrutar del encuentro en pantalla gigante.

“No tiene que ser algo descartado, sino ropa que ya no usen porque les quedó chica, porque la cambiaron o porque tienen otra. Todo lo que esté en buen estado sirve y ayuda muchísimo”, explicó Velásquez.

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Canciones, sorteos y clima mundialista

La idea no es solamente ver el partido, sino vivir una verdadera previa mundialista en pleno centro neuquino. Según adelantaron desde la organización, cerca de las 21 o 21:30 se abrirá la sala para que el público empiece a ingresar y ponerse “en ritmo” con canciones, expectativa y el clásico color celeste y blanco.

Además, habrá sorteos para quienes participen de la actividad. Comerciantes de la ciudad se sumaron a la propuesta con distintos premios, entre ellos pelotas, sombreros y una camiseta oficial de la Selección Argentina.

“A medida que la gente vaya ingresando, se le va a entregar un numerito para participar de los sorteos. Tuvimos una respuesta muy hermosa de comerciantes que se prendieron en esta gran actividad”, contó la presidenta de la fundación.

La invitación está pensada para familias, grupos de amigos y también para quienes no tienen con quién compartir el partido. Desde la Fundación BPN remarcaron que el cine estará preparado para recibir a todos con un ambiente cálido, festivo y familiar. “Por ahí hay mucha gente que no tiene con quién disfrutar el partido, que está sola. Es un buen plan: no lo vean solos, vénganse al cine, pasen un lindo momento y después nos cruzamos al monumento San Martín para festejar, qué mejor plan”, señaló Velásquez.

partido de la selección en el cine teatro español

La ayuda llegará a familias y espacios comunitarios

Todo lo reunido será destinado a familias y personas que necesitan acompañamiento durante el invierno. La Fundación BPN trabaja con una red de organizaciones e instituciones, en coordinación con el gobierno provincial, para garantizar que las donaciones lleguen a quienes más lo necesitan.

Velásquez explicó que ya cuentan con experiencia en este tipo de acciones solidarias y que en otras oportunidades trabajaron junto a distintas entidades para distribuir mercadería y abrigo. “Siempre llega a quien más lo necesita, de eso no hay ninguna duda. Estamos contentos de poder hacerlo y queremos sostenerlo durante todo el invierno”, aseguró.

La ayuda también será articulada con la Catedral de Neuquén, donde se brinda asistencia y desayunos a personas en situación de calle. La fundación ya mantuvo contacto con el obispo para acercar parte de lo recolectado a ese espacio.

Desde la fundación aclararon que se recibirán productos como arroz, fideos, leche, yerba u otros alimentos no perecederos. También se aceptarán camperas, buzos, mantas o cualquier abrigo que esté en buenas condiciones y pueda ser utilizado por otra persona.

Una caja solidaria que quedará durante el invierno

Más allá de los partidos de la Selección, la intención de la Fundación BPN es que la campaña continúe. Por eso, dejarán una caja solidaria en el Cine Teatro Español para que cualquier persona pueda acercar alimentos o ropa de abrigo, incluso si no asiste a ver los encuentros.

La propuesta se suma a otras actividades culturales y solidarias que la fundación tiene previstas.

De esta manera, el Mundial se convierte en una excusa para encontrarse, alentar y ayudar. Entre camisetas, canciones y pantalla gigante, Neuquén tendrá su propio punto de reunión para vivir la fiesta de la Selección con un gesto concreto hacia quienes más lo necesitan.