No resistió el primer partido: una selección echó a su DT en medio de la Copa del Mundo

Luego de un duro debut en el certamen ecuménico, una Federación decidió terminar su contrato con el entrenador. De quién se trata.

La Copa del Mundo 2026 ya tuvo su primera noticia explosiva: una Federación que participa del certamen despidió a su entrenador luego de un duro debut en el certamen que nuclea a distintos países.

De esta manera, la edición que puede ser la última de Lionel Messi en su carrera deportiva, ya tiene a su primer entrenador expulsado. Es que sus dirigidos cayeron en el inicio del certamen con un imponente 1-5 en el resultado que no fue tolerado por los dirigentes del combinado.

La Selección de Túnez decidió despedir a Sabri Lamouchi luego de la inesperada como dura derrota ante Suecia en el debut. De esta manera se convirtió en el primer entrenador en ser despedido durante el actual certamen ecuménico que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

Lamouchi Tunez

"Ha sido una derrota difícil, dolorosa. Empezar la competición con una derrota tan dura es realmente difícil", dijo tras la caída y agregó: "Cometimos demasiados errores, y esto es algo que no podemos hacer. Nos estamos disparando en el pie, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos".

Quién podría ser el reemplazante

Según trascendió, una de las posibilidades para ocupar el cargo que tuvo que dejar Lamouchi, quien solo llegó a dirigirlo en solo cinco partidos desde su asunción en enero del corriente año, es Mondher Kebaier, quien está presente en Monterrey en el rol director técnico de la Federación Tunecina de Fútbol.

Túnez deberá reorganizar su situación debido a que en la segunda fecha enfrentará a Japón con la obligación de sumar puntos debido a que no obtuvo unidades. A su vez, se encontrará con un difícil Japón que viene de empatar 2-2 con Países Bajos.

Golazo y pedido de disculpas: la particular historia del tunecino que hizo un gol para Suecia ante Túnez

Cuando todos los hinchas de la Selección de Suecia festejaban el gol de Yasin Ayari, el propio jugador caminó algunos espacios del campo de juego con un gesto claro que transmitió un mensaje más que especial: pedido de disculpas para los hinchas de Túnez. Si bien se trataba de un gol más que importante debido a que fue el primero del seleccionado en el actual certamen, el jugador optó por celebrarlo de esa forma en un mundial 2026 plagado de partidazos.

Ante un descuido de la defensa tunecina, la pelota quedó en sus pies y en una rápida acción, el jugador le pegó desde afuera del área y sacó un fuerte disparo que se coló en un ángulo.

Por qué pidió disculpas

Detrás de él hay una situación especial en torno a Suecia y Túnez. Es que su madre nació en el país africano y es por eso que una de las posibilidades claras que tenía el jugador era jugar en esa selección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066343093637406795&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE SUECIA!



Ayari la agarró como SOÑAMOS TODOS: volea infernal para el 1-0 frente a Túnez.

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Tanto es así que en la previa a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la federación tunecina aceleró los papeles para que los represente en el certamen ecuménico. A pesar de esto, el jugador decidió seguir luciendo la camiseta de Suecia.

La decisión no fue casualidad, sino que hay un punto central: el jugador nació y se crió en Solna, ubicado al norte de la ciudad de la capital Estocolmo. En forma de agradecimiento, el jugador busca “devolverle algo al país que lo cuidó” representándolo con la Selección sueca.

Yasin

Su hermano, un deseo de la Selección tunecina

Su hermano menor Taha está en la mira de Túnez debido a que el cuerpo técnico realiza un seguimiento a los futbolistas con ascendencia tunecina que nacieron en Europa.

Su hermano Yasin, autor del gol, seguirá su carrera con Suecia y buscará ser protagonista con ella. Esta vez fue clave para la victoria 5-1.