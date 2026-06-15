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en vivo Fútbol LA MAÑANA | NEUQUEN - 15 de junio de 2026 - 07:34

Mundial 2026 EN VIVO: debutan España y Uruguay, posibles rivales de la Selección argentina en 16avos de final

Con las expectativas por el debut de Argentina, este lunes feriado habrá otros interesantes partidos en la Copa del Mundo.

Mundial 2026 EN VIVO: debutan España y Uruguay, posibles rivales de la Selección argentina en 16avos de final

Mundial 2026 EN VIVO: debutan España y Uruguay, posibles rivales de la Selección argentina en 16avos de final

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Las selecciones de España y Uruguay debutarán este lunes en el Mundial 2026 cuando disputen sus respectivos partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo H.

Estos partidos serán observados con especial atención por el cuerpo técnico de la selección argentina, ya que en caso de avanzar a los 16avos de final se enfrentará con un oponente de este Grupo H.

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El VAR viral del árbitro argentino Falcon Pérez

El cuarto gol de Suecia ante Túnez generó un momento de máxima tensión en el estadio BBVA de Monterrey. Mattias Svanberg entró al partido al minuto 84 y en su primera participación remató al gol tras un tiro libre. La tecnología semiautomática de offside lo marcó inicialmente como anulado por posición adelantada, pero el árbitro argentino Yael Falcón Pérez lo había señalado como válido desde el primer momento.

Tras la revisión en el VAR, Falcón Pérez convalidó el tanto y lo confirmó en perfecto inglés dirigiéndose a los jugadores, al estadio y a las cámaras de televisión. El árbitro aplicó correctamente la ventaja para no cortar un avance sueco y, una vez detenido el juego, resolvió la situación con criterio y claridad, sin vacilaciones.

El clip del momento se viralizó de inmediato en redes sociales bajo el rótulo "De Argentina para todo el Mundo". La actuación de Falcón Pérez fue elogiada a lo largo de todo el partido por su control absoluto del juego y su aplicación precisa de las nuevas reglas de la FIFA. Fue su debut como juez principal en una Copa del Mundo, y también el de todo el arbitraje argentino en este Mundial, que cuenta con tres jueces principales designados: Darío Herrera, Facundo Tello y el propio Falcón Pérez.

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La estrella de Japón que encendió la alerta

Takefusa Kubo encendió las alarmas en el campamento de Japón al tener que abandonar el partido ante Países Bajos en el minuto 75, tras recibir una dura entrada del neerlandés Denzel Dumfries.

El extremo de la Real Sociedad, que además había dado la asistencia en el primer gol japonés del empate 2-2, mostró claros signos de dolor en la rodilla y dejó el campo con atención médica y hielo.

La preocupación creció horas después, cuando un periodista de la cadena española Onda Cero difundió imágenes del jugador abandonando el estadio de Dallas en silla de ruedas. Las informaciones apuntan a un posible esguince de rodilla derecha, aunque el cuerpo médico japonés aguarda los resultados de la resonancia para determinar el alcance real de la lesión.

Japón tiene aproximadamente una semana de descanso antes de su próximo compromiso, ante Túnez el 21 de junio.

jugador japon lesionado
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Japón, un ejemplo

Un clásico en los últimos mundiales por parte de la afición japonesa se repitió este domingo tras el empate 2 a 2 con Países Bajos. Los hinchas, que no dejaron de cantar durante los 90 y pico de minutos de juego, tras el partido recogieron la basura de las gradas.

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Uruguay ante la difícil Arabia Saudita

A las 19:00, será el turno de Uruguay, que tendrá un interesante enfrentamiento con Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

La selección “Charrúa” es candidata a quedarse con el triunfo sin mayores inconvenientes, pero no saldrá tan confiada a la cancha para que no le pase lo mismo que a la Argentina en su estreno en Qatar 2022.

Si bien tiene un plantel con nombres muy interesantes, la selección de Uruguay estuvo envuelta en varias polémicas en el último tiempo por la relación de los jugadores con el DT, que es el argentino Marcelo Bielsa y que una vez finalizado el Mundial dejará el cargo.

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Estos partidos serán observados con especial atención por el cuerpo técnico de la Selección argentina, ya que en caso de avanzar a los 16avos de final se enfrentará con un oponente de este Grupo H.

Este lunes también se llevarán a cabo los dos partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo G, que serán los de Bélgica – Egipto (a las 16:00) e Irán – Nueva Zelanda (a las 22:00).

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España con rival debutante

La primera de estas selecciones en salir a la cancha será España, que a las 13:00 (hora de Argentina) se enfrentará con Cabo Verde, un rival que tendrá su debut absoluto en Mundiales. El encuentro se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), mientras que el árbitro será el jordano Adham Makhadmeh.

España, que tiene como principal figura al delantero Lamine Yamal, es la vigente campeona de Europa y llega a este Mundial como una de las grandes candidatas a quedarse con el título.

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En las últimas ediciones, la suerte no estuvo del lado de los españoles, ya que, tras su consagración en Sudáfrica 2010, quedaron eliminados en la fase de grupos de Brasil 2014, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 cayeron en los octavos de final por penales.

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Un domingo con 19 goles

Con las goleadas de Alemania (7 a 1 a Curazao) y Suecia (5 a 1 a Túnez), la jornada dominical de la Copa del Mundo fue hasta ahora la que sumó más goles en un sólo día. Hasta el momento, ningún partido terminó 0 a 0.

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