Mundial 2026 EN VIVO: debutan España y Uruguay, posibles rivales de la Selección argentina en 16avos de final

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El VAR viral del árbitro argentino Falcon Pérez

El cuarto gol de Suecia ante Túnez generó un momento de máxima tensión en el estadio BBVA de Monterrey. Mattias Svanberg entró al partido al minuto 84 y en su primera participación remató al gol tras un tiro libre. La tecnología semiautomática de offside lo marcó inicialmente como anulado por posición adelantada, pero el árbitro argentino Yael Falcón Pérez lo había señalado como válido desde el primer momento.

Tras la revisión en el VAR, Falcón Pérez convalidó el tanto y lo confirmó en perfecto inglés dirigiéndose a los jugadores, al estadio y a las cámaras de televisión. El árbitro aplicó correctamente la ventaja para no cortar un avance sueco y, una vez detenido el juego, resolvió la situación con criterio y claridad, sin vacilaciones.

El clip del momento se viralizó de inmediato en redes sociales bajo el rótulo "De Argentina para todo el Mundo". La actuación de Falcón Pérez fue elogiada a lo largo de todo el partido por su control absoluto del juego y su aplicación precisa de las nuevas reglas de la FIFA. Fue su debut como juez principal en una Copa del Mundo, y también el de todo el arbitraje argentino en este Mundial, que cuenta con tres jueces principales designados: Darío Herrera, Facundo Tello y el propio Falcón Pérez.