El deporte adaptado neuquino tuvo gran participación en Buenos Aires y Chaco

Delegaciones de la provincia dijeron presente en dos eventos diferentes durante el fin de semana largo.

Entre el 13 y el 17 de agosto de 2026, delegaciones neuquinas de tenis y pádel adaptado compitieron en instancias de nivel nacional e internacional en Buenos Aires y Resistencia, Chaco. Ambas comitivas concretaron sus viajes gracias al soporte del Gobierno de la Provincia del Neuquén, que facilitó el traslado de atletas, entrenadores y acompañantes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jóvenes Bautista Fuhr y Logan Mayor representaron a Neuquén en un campus de entrenamiento de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado (AATA) y disputaron el Torneo ITF 25 de Tenis en Silla de Ruedas. Ambos forman parte del preseleccionado juvenil nacional.

Este logro refleja el trabajo continuado desde hace más de una década por el profesor David Reynaldo Villar junto a las familias. La delegación de Tenis Adaptado estuvo conformada por Fuhr, Mayor, el profesor Villar y los acompañantes Miguel Fuhr y David Mayor.

Participación en el Circuito Nacional de Pádel Adaptado

En paralelo, una comitiva provincial disputó una fecha del torneo nacional en Resistencia, Chaco, en un contexto de pleno crecimiento para la disciplina a nivel local. El equipo de Pádel Adaptado contó con la presencia de:

Deportistas: Héctor Rubén Duarte, Héctor Ricardo Leiva, Darío Manuel Cuevas, Fabián de la Cruz Tabarcachi, Carlos Emanuel Bilurón (presidente de la Asociación Civil Derribando Barreras), Hernán Ezequiel Hidalgo Espinoza y Franco Rafael Herrera, quien competirá en Francia durante septiembre .

Acompañantes: Luciana Duarte, Luis Leiva y Micaela Villalba (secretaria de Derribando Barreras Neuquén).

Compromiso institucional y 11 años de trayectoria

El respaldo gubernamental resultó fundamental para garantizar la presencia neuquina en ambos frentes. Además, el evento coincidió con el 11° aniversario de la Asociación Civil Derribando Barreras Neuquén, institución que desde 2015 promueve la inclusión y el deporte adaptado en la región.