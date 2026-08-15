Para emocionarse: el homenaje a un futbolista tras el fallecimiento de su hija

La hinchada del NAC Breda tuvo un gesto único con Mats Seuntjens, quien decidió jugar a pesar de haber perdido a su hija recién nacida.

Mats Seuntjens volvió a jugar con el NAC Breda en la Eerste Divisie, la Segunda División de Países Bajos, pocos días después de atravesar una tragedia familiar: la muerte de su hija recién nacida, Celine Inaya Seuntjens Silva. El partido ante VVV-Venlo terminó con derrota por 2-0 para el equipo local, pero el resultado quedó en segundo plano por el homenaje que recibió el futbolista en el estadio Rat Verlegh.

El momento más emotivo llegó al finalizar el encuentro, cuando los hinchas del NAC Breda acompañaron a Seuntjens y a su pareja, Elba, con aplausos, cánticos y luces desde las tribunas. En medio de la escena apareció una pancarta con una frase que resumió el clima de la noche: “El cielo tiene una estrellita más”.

El club también compartió un mensaje en su sitio oficial para describir lo ocurrido. “Mats Seuntjens y su pareja, Elba, perdieron la semana pasada a su hija recién nacida, Celine Inaya Seuntjens Silva. Esta noticia nos sacude hasta lo más profundo y conmueve a todos y cada uno de nosotros en lo más profundo del corazón”, expresó la institución.

Así fue el homenaje de la hinchada del NAC Breda

Desde el NAC Breda remarcaron que el gesto involucró a todo el estadio, incluidos los hinchas visitantes y los planteles. “Más de 18.000 aficionados se ponen de pie al finalizar el partido, incluidos los del VVV-Venlo. También las plantillas y el personal en el campo. Se encienden más de 18.000 bengalas. Durante varios minutos se pueden ver bajo el cielo estrellado de Breda, acompañadas de los cánticos correspondientes”, agregó el comunicado.

El homenaje también funcionó como una muestra de contención para un jugador muy identificado con la institución. Seuntjens decidió estar presente y volver a competir en un contexto personal extremadamente difícil, por lo que la respuesta de la gente tuvo un valor especial. El acompañamiento no quedó limitado a los hinchas locales: también participaron los simpatizantes del VVV-Venlo y los protagonistas dentro del campo, en una señal de respeto que atravesó la rivalidad deportiva y convirtió la noche en una escena de apoyo colectivo.

En Instagram, el club publicó imágenes del homenaje con la frase “Mucho más que fútbol...”. En una de las fotos se ve a Seuntjens y a Elba abrazados en el campo de juego, frente a los hinchas, mientras sus compañeros permanecen cerca para acompañarlos en un momento de enorme dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NAC Breda (@nacnl)

La jornada ya había tenido un tono emotivo desde el inicio, con un minuto de silencio por el fallecimiento del ex entrenador Bob Maaskant. Después, el VVV-Venlo se impuso con goles de Edhy Zuliani y otro tanto en el complemento, aunque la noche quedó marcada por el gesto colectivo hacia Seuntjens y su familia.

El NAC Breda venía de debutar con una victoria ante Oss y ahora quedó con un triunfo y una derrota en el arranque del torneo. Su próxima presentación será el 22 de agosto frente a Jong Ajax, pero el partido ante VVV-Venlo será recordado mucho más por el abrazo de todo un estadio que por lo ocurrido dentro de la cancha.