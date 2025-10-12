Conmovedor: el sentido homenaje de los hinchas de River para Miguel Ángel Russo

Los fanáticos del Millonario acompañaron el minuto de silencio, en la previa del duelo entre el elenco de Núñez y Sarmiento, con un aplauso cerrado.

El Estadio Monumental fue escenario de un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo antes del encuentro entre River y Sarmiento de Junín , por la 12ª fecha del Torneo Clausura. La figura del ex entrenador de Boca apareció en la pantalla gigante mientras se realizaba un minuto de silencio en su memoria, acompañado por un cerrado aplauso de los hinchas. El tributo se llevó a cabo apenas cuatro días después de su fallecimiento , ocurrido el 8 de octubre, y reflejó la magnitud del respeto de todos los clubes del fútbol argentino.

Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico participaron del acto, destacando el reconocimiento general hacia su colega. La jornada, que debía centrarse en la búsqueda del Millonario por volver al triunfo tras la caída ante Rosario Central -la tercera consecutiva en certámenes locales antes del duelo ante el Verde- comenzó envuelta en una atmósfera de respeto y emoción . Las cámaras enfocaron a jugadores y DTs visiblemente conmovidos durante el minuto de silencio.

El vínculo entre Miguelo y el elenco de Núñez tuvo además un gesto simbólico durante el velatorio del técnico, cuando La Banda envió una corona de flores con los colores del Xeneize . La dirigencia, encabezada por Jorge Brito, se acercó a La Bombonera para saludar personalmente a Juan Román Riquelme y ofrecerle sus condolencias a la familia. El encuentro entre las autoridades de ambos clubes evidenció cómo la figura del estratega logró trascender cualquier rivalidad histórica.

EMOCIONANTE MINUTO DE SILENCIO EN EL MONUMENTAL POR MIGUEL ÁNGEL RUSSO Ejemplar conducta de la gente de River durante el homenaje al recientemente fallecido técnico de Boca.

El gesto de la dirigencia de River en el velatorio de Russo

El diálogo entre ambos mandatarios se produjo en un clima de respeto mutuo y fue destacado por los presentes. El fallecimiento del entrenador generó un reconocimiento transversal en el ambiente del fútbol, con homenajes de todas las instituciones y mensajes de afecto de jugadores que lo tuvieron como referente o rival: incluso la Selección Argentina hizo lo propio durante el duelo amistoso ante Venezuela en Miami.

En homenaje a Miguel Ángel Russo, River Plate envió una corona de flores azules y amarillas a La Bombonera.

Desde la mañana del jueves, el conjunto azul y oro abrió las puertas de su cancha para que miles de hinchas pudieran despedir a la leyenda. Entre los asistentes también estuvieron Brito e Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, quienes fueron vistos dialogando con Riquelme y Raúl Cascini. La corona de flores del club millonario, colocada junto a la “Puerta 3” del recinto, fue una de las postales más significativas de una despedida que unió a propios y extraños, y que continuó este domingo.