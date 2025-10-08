Los comunicados de Boca, River y Central tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El club en el que estaba trabajando cuando falleció y con el cual fue campeón en reiteradas oportunidades lo despidió con un sentido mensaje.

La muerte de Miguel Ángel Russo no es un hecho inesperado por la delicada situación que atravesaba, pero igual genera mucha tristeza. Boca lo tenía como entrenador cuando este miércoles se conoció la noticia y lo despidió este miércoles con un sentido mensaje en las redes sociales.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!" , publicó el club.

Miguel había vuelto al xeneize para dirigir al xeneize antes del Mundial de Clubes. Fue el comienzo de su tercer ciclo como entrenador del club de la Ribera, luego de los pasos de 2007 y 2020/2021.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq

Es muy querido por la gente por los títulos que logró y por sus formas. Además de ganar la Copa Libertadores y la Superliga, siempre fue un conductor atinado, que manejó los tiempos como pocos en el club que genera mayor impacto en la Argentina, tanto en los buenos como en los malos momentos.

Su frase "son momentos, son decisiones", quedó inmortalizada y es una marca registrada de como Russo supo sortear situaciones complicadas.

Al equipo lo estaba dirigiendo en el banco Claudio Úbeda, su ayudante de campo, pero formalmente el último partido de un equipo de Russo en vida fue el 5 a 0 de Boca sobre Newell's, el rival de toda la vida de su querido Rosario Central.

Todos los clubes lo despidieron con respeto

Desde River, pasando por Independiente y hasta la AFA publicaron sus mensajes manifestando el profundo dolor por la muerte de Miguel.

"River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento", dijeron desde el Millo.

Embed River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

"El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Director Técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas. Enviamos un saludo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, así como también a los hinchas y compañeros de los clubes que lo quisieron y respetaron por su trayectoria", publicaron desde el Rojo.

Embed El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Director Técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas.



Enviamos un saludo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, así… pic.twitter.com/B4rVDbFFJo — C. A. Independiente (@Independiente) October 8, 2025

En Central es ídolo

Si bien surgió de las entrañas de Estudiantes de La Plata como futbolista, donde desarrolló toda su carrera, el club en el cual es considerado ídolo es Rosario Central.

Los números son contundentes, porque en sus cinco pasos por el club nunca perdió un clásico contra Newell's, lo devolvió a primera división en el año 2013 y después lo sacó campeón de la Copa de la Liga en 2023, cuando el canalla llevaba varias décadas sin consagrarse al máximo nivel.

Hace apenas tres semanas, Miguel fue a Rosario para dirigir a Boca en el 1 a 1 contra Central. Tanto la gente como el público lo ovacionó por el enorme cariño de tantos años y todos los logros obtenidos.

"Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central", compartió el club rosarino en su despedida a través de las redes.