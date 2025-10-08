El emotivo homenaje de la selección argentina a Miguel Ángel Russo en el entrenamiento

El exjugador y entrenador falleció este miércoles a los 69 años, luego de atravesar una dura enfermedad.

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el fútbol argentino, y el homenaje más emotivo llegó desde Miami, donde la Selección Argentina se encuentra entrenando. El plantel completo, junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se reunió en el centro del campo de juego para realizar un sentido minuto de silencio en memoria del histórico entrenador.

En un video que se difundió rápidamente, se puede ver a los jugadores y al cuerpo técnico abrazados, formando un círculo en el césped del campo de entrenamiento. En un profundo y respetuoso silencio, recordaron al DT que falleció este miércoles a los 69 años, generando una enorme conmoción en el deporte nacional.

El gesto del equipo nacional, en la previa de una nueva jornada de trabajo en Estados Unidos, demuestra el profundo impacto y el dolor que generó en el ambiente del fútbol la partida de Russo , un técnico que dejó una huella imborrable, especialmente en Boca Juniors, pero también en muchos otros clubes del país y del exterior.

Embed Minuto de silencio y EMOTIVO HOMENAJE para Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de la Selección. pic.twitter.com/YCVDUEBkds — TyC Sports (@TyCSports) October 8, 2025

Se suspendió el partido de reserva

Una de las primeras manifestaciones públicas de la conmoción que generó la noticia tuvo lugar en pleno partido de la Reserva, que debió ser suspendido este miércoles por la tarde cuando se confirmó el deceso del entrenador.

El equipo dirigido por Mariano Herrón se enfrentaba a Belgrano en condición de local. El partido se desarrollaba con normalidad hasta que, a los 37 minutos del primer tiempo y con el marcador 2-1 a favor del equipo cordobés, la trágica noticia llegó a las autoridades del encuentro.

Inmediatamente, el árbitro del partido fue advertido de la situación y, en un gesto de respeto y conmoción, tomó la decisión de suspender el encuentro.

Miguel Ángel Russo, de 69 años, falleció este miércoles cerca de las 19 hs, enlutando no solo a Boca, club con el que conquistó la última Copa Libertadores en 2007, sino a todo el fútbol argentino.