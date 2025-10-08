La decisión de AFA con el partido de Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo

Las autoridades informaron los pasos a seguir sobre el encuentro ante Barracas Central por la fecha 12 de la Copa de la Liga.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, que al momento de su muerte era el entrenador de Boca, golpea a todo el fútbol argentino. En un contexto doloroso para su gente y para los rivales, AFA informó los pasos a seguir en lo inmediato con los compromisos próximos.

El partido ante Barracas Central estaba programado para el próximo sábado a las 14:30 en el estadio Claudio Tapia.

Primero el Guapo, a través de un comunicado firmado por su presidente Matías Fabián Tapia , ofreció postergar el partido que deberían tener ambos equipos en la próxima fecha del Torneo Clausura por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Barracas también manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envió condolencias a la familia, amigos y al Boca.

En el texto difundido este miércoles en todas sus redes sociales, la institución destacó el “cariño y apoyo” hacia Boca en este momento doloroso y puso a disposición su colaboración ante cualquier decisión que tome el club xeneize.

Barracas informó además que quedará a la espera de lo que disponga Boca respecto al partido que ambos equipos debían disputar el próximo sábado.

Según el comunicado, el club “comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, en señal de respeto por la figura del entrenador fallecido y por el duelo que atraviesa la entidad de La Ribera.

Sin embargo, no hizo falta que los dirigentes de las instituciones realizaran gestiones, porque fueron las autoridades que encabeza Claudio Tapia las que tomaron cartas en el asunto.

AFA suspendió el partido

A través de sus redes sociales oficiales, la Asociación del Fútbol Argentino informó que resolvió posponer el encuentro que estaba programado para el sábado.

"Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas y Boca, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2015 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)", comunicó oficialmente AFA.