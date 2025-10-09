La increíble historia del hincha de River fue al velorio para despedir a Miguel Ángel Russo

Se trata de un fanático que, con la "10" de Juanfer Quintero en la espalda, llegó hasta La Bombonera.

La muerte de alguien tan querido y emblemático ha disparado distintos mensajes y reacciones en las últimas horas. Un hombre vestido con la camiseta alternativa de River se acercó al velorio de Miguel Ángel Russo y le dejó un ramo de flores, además de que le dedicó unas emotivas palabras.

“Vivo cerca y vine a despedir a un hombre del fútbol”, dijo a los medios presentes y aseguró que no estaba ahí “para provocar”.

El hincha del Millo llegó al barrio de la Boca, donde no es habitual ver camisetas riverplatenses, con el ramo para despedir a Russo y se presentó en la puerta de La Bombonera.

"Todos tendrían que aprender de Russo. Aparte un luchador, murió de la misma forma que mi mamá y mi papá. Lo vi luchar y yo sabía como estaba, porque lo sufrí", explicó el fanático de River.

"Conozco al papá de Riquelme, a Cacho. Mi hijo se llama Juan Román, porque me gusta el fútbol y él lo sabe", confesó el hincha del Millo.

El mensaje de River

A nivel institucional, River homenajeó con un gesto al histórico Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer y que es velado en Brandsen 805, en Boca.

Durante el velorio, al que asistieron miles de hinchas de distintos clubes e incluso el plantel de San Lorenzo (se espera que también lo haga el de Rosario Central), se pudo observar una corona enviada por parte del Club Atlético River Plate con flores azules y amarillas, de los característicos colores de Boca.

Este fue un homenaje por parte del club de Núñez, que dejó de lado la rivalidad con su histórico clásico para homenajear a Russo, quien era querido prácticamente con unanimidad en el fútbol argentino.

"En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador", informó River en sus redes sociales.