Bomba: ya habría fecha y sede para la Finalissima entre la Selección Argentina y España
En la nación ibérica ya dan por sentado que el encuentro que enfrenta a los campeones de América y Europa se llevará a cabo en la ventana de marzo.
El esperado duelo entre la Selección Argentina y España por la Finalissima ya tendría fecha y sede confirmadas. Según el diario Marca, el encuentro se disputaría el sábado 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Doha, en Qatar, que resulta ser el mismo escenario en el que la Albiceleste conquistó la Copa del Mundo de 2022 tras vencer a Francia por penales, luego de que el duelo culminara con un atrapante 3-3.
Qué país albergará la cita entre Argentina y España
En las últimas semanas se habían evaluado distintas alternativas como Wembley, Riad o Montevideo, pero finalmente la ciudad asiática se perfila como la opción definitiva para recibir a los campeones de América y Europa. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya comenzaron a coordinar los detalles del evento, que se jugará dentro de la ventana FIFA programada entre el 23 y el 31 de marzo de ese año.
El combinado nacional arriba a la cita como vigente coronada a nivel mundial y también como bicampeona continental, mientras que los ibéricos, que se alzaron con la Eurocopa de 2024, continúan afianzando un plantel repleto de joyas y jóvenes tras asegurarse prácticamente su lugar en la próxima competición ecuménica. Esta nueva edición del certamen repetirá el formato que en 2022 enfrentó a la Albiceleste con Italia en el Reino Unido.
En aquella oportunidad, había sido triunfo 3-0 para el equipo comandado por Lionel Scaloni. Aquel compromiso ofició como una especie de relanzamiento del antiguo torneo Artemio Franchi, organizado conjuntamente por la UEFA y la Conmebol. En esta ocasión, el duelo ante los europeos promete un nivel futbolístico alto y un gran atractivo simbólico, ya que se disputará a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
Cómo terminó el último partido entre Argentina y España
El estadio Lusail, que tiene capacidad para más de 88.000 espectadores, volvería a recibir al seleccionado celeste y blanco. El último enfrentamiento entre Argentina y España se produjo el 27 de marzo de 2018, en un amistoso disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, donde la Roja se impuso por 6-1.
La goleada fue recordada por la ausencia de Lionel Messi, quien no pudo ser de la partida por una lesión; y por la actuación sobresaliente de Isco, autor de tres goles: el encuentro había sido correspondiente a un enfrentamiento de preparación de cara al Mundial de Rusia, donde los dirigidos por Jorge Sampaoli tuvieron una pésima performance. Desde entonces, ambos elencos no volvieron a cruzarse.
Te puede interesar...
Leé más
Baja en la Selección Argentina: el jugador que se lesionó y fue desafectado
La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a México por un lugar en las semis: hora, formaciones y TV
Sin Messi, la Selección Argentina le ganó a Venezuela en Miami
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario