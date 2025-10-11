La Selección Argentina Sub 20 venció a México y está en semifinales del Mundial

La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, llegó a esta instancia por primera vez en 18 años. Ahora enfrentará a Colombia el próximo miércoles.

La Selección Argentina consiguió un muy buen triunfo por 2-0 ante México y se metió en semifinales de un Mundial Sub 20 por primera vez en 18 años. Los goles para los dirigidos por Diego Placente los hicieron el extremo Maher Carrizo y el delantero Mateo Silvetti .

La Argentina consiguió inclinar la balanza a su favor rápidamente, ya que a los nueve minutos Carrizo solo tuvo que empujar la pelota entre los tres palos luego de que le quedara un rebote que había dado el arquero mexicano, Emmanuel Ochoa, quien le había tapado un potente remate a Valentino Acuña.

La Selección argentina tuvo varias situaciones para estirar rápidamente el marcador, pero Ochoa tuvo muy buenas apariciones y provocó que la primera mitad del encuentro termine solo 1-0 para la “Albiceleste”.

GOOL DE ARGENTINA Maher Carrizo captó el rebote y abre el marcador en el inicio del partido

7' | MÉXICO 0 - 1 ARGENTINA



7' | MÉXICO 0 - 1 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20XTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #MundialSub20 pic.twitter.com/ISmUpS6yqF — telefe (@telefe) October 11, 2025

El tan ansiado segundo gol llegó a los 10 minutos del complemento, cuando Silvetti definió con gran precisión luego de una jugada buenísima del defensor Juan Villalba. Esta anotación vino desde el banco de suplentes, ya que ninguno de los protagonistas en el gol comenzaron como titulares.

GOOL DE ARGENTINA Silvetti luchó, corrió y con un remate cruzado marca el segundo para la Selección

56' | MÉXICO 0 - 2 ARGENTINA



56' | MÉXICO 0 - 2 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20XTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #MundialSub20 pic.twitter.com/x06RC7W9lS — telefe (@telefe) October 12, 2025

México no consiguió poner en apuros en ningún momento a la Selección, más allá de alguna jugada aislada que se generó principalmente por exceso de confianza en los defensores argentinos.

En un final picante, México terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez a los 91 y 95 minutos, respectivamente.

Este gran triunfo representó el retorno de la Selección argentina a las semifinales de un Mundial Sub 20 luego de 18 años. La última vez que lo hicieron fue en la edición de 2007, que finalmente terminó en título para la “Albiceleste”. El rival de la Argentina en las semifinales será Colombia, que más temprano le ganó 3-2 a España en un partidazo. El partido se disputará el próximo miércoles 15 de octubre, desde las 20:00 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

La síntesis del partido entre la Selección Argentina y México

Mundial Sub 20

Cuartos de final

Argentina 2 - 0 México

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Jalal Jayed

Gol en el primer tiempo: 9m. Maher Carrizo (A).

Gol en el segundo tiempo: 10m. Mateo Silvetti.

Incidencias en el segundo tiempo: 46m. Expulsado Diego Ochoa y 51m. Tahiel Jiménez (M).

Argentina: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, César Garza, Iker Fimbres, Gilberto Mora, Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.

Cambios en el primer tiempo: 10m. Hugo Cambreros por Alexei Domínguez (M) y 28m. Juan Villalba por Valente Pierani (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Tobías Andrada por Valentino Acuña y Mateo Silvetti por Alejo Sarco (A), y César Bustos por José Pachuca (M), 19m. Ian Subiabre por Maher Carrizo (A) y Diego Sánchez por Iker Fimbres (M), 26m. Amaury Morales por Everaldo Lopes y Yael Padilla por Obed Vargas (M), 35m. Santino Andino por Gianluca Prestianni (A).