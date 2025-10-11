La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a México por un lugar en las semis: hora, formaciones y TV

La Albiceleste accedió a los cuartos de final del Mundial Sub 20 por primera vez en 14 años, donde deberá enfrentar a la Tri.

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de México , en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile.

El partido, que está programado para las 20 (hora de Argentina) , se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de DSports y Telefe.

La Selección argentina , que es dirigida por Diego Placente , llega a este encuentro con un andar perfecto en el Mundial Sub 20 , ya que superó la fase de grupos con puntaje ideal producto de sus victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras que en los octavos de final aplastó a Nigeria con un contundente 4-0.

En el Nacional Julio Martinez Pradanos, el conjunto nacional se impuso con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (por duplicado) y Mateo Silvetti. Ahora deberá enfrentarse en cuartos de final con México, que viene de eliminar a Chile.

De esta manera, la “Albiceleste” se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría por primera vez en 14 años. La última vez que lo habían conseguido fue en 2011, cuando cayeron por penales ante Portugal, que terminaría alcanzando la final.

México, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para la Selección argentina, principalmente por el duro recorrido que realizó para llegar a esta instancia.

En la fase de grupos terminó segundo, producto de los empates ante selecciones durísimas como las de España y Brasil (este último quedó eliminado) y el triunfo sobre Marruecos, que dio la sorpresa y terminó en el primer lugar.

En los octavos de final, los centroamericanos demostraron un altísimo nivel para golear 4-1 a Chile, el país anfitrión de este Mundial Sub 20.

Las últimas ocasiones en que ambas selecciones se enfrentaron en Mundiales Sub 20, el triunfo quedó en manos de la Argentina. Una de ellas fue en los cuartos de final del 2007, edición que terminaría con título para la “Albiceleste”, con victoria 1-0 gracias al gol de Maximiliano Moralez, mientras que en la fase de grupos del 2011 la Selección también se impondría 1-0, esta vez con un tanto de Erik Lamela.

Este no será el único partido del día, ya que a las 17 Colombia se enfrentará con España. El ganador de este cruce se cruzará en las semifinales con aquel que salga airoso entre Argentina y México.

Las probables formaciones de la Selección Argentina y México

Mundial Sub 20

Cuartos de final

Argentina – México

Estadio: Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile)

Árbitro: a confirmar

Hora: 20. TV: DSports y Telefe

Argentina: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, José Pachuca; Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, Diego Sánchez; Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.

Cómo ver en vivo Argentina vs México

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.