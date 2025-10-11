Baja en la Selección Argentina: el jugador que se lesionó y fue desafectado

Un jugador sufrió una molestia en su rodilla y el cuerpo médico decidió desafectarlo para que continúe la recuperación en su club.

El mediocampista Enzo Fernández fue desafectado hoy de la concentración de la Selección Argentina por una sinovitis en su rodilla derecha. Por ende, el campeón del mundo en Qatar 2022 no estará presente en el enfrentamiento con Puerto Rico en el Chase Stadium, el próximo martes.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la noticia mediante un mensaje de redes sociales. “ El futbolista de Chelsea FC, Enzo Fernández, queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”, manifestó en su escrito.

La baja de Enzo Fernández representa una pérdida sensible para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni , ya que el mediocampista es una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego, recuperar pelotas y generar conexiones entre defensa y ataque lo convirtieron en uno de los futbolistas más confiables del ciclo.

Desde su irrupción en el Mundial de Qatar 2022, el ex River Plate se consolidó como titular indiscutido y una de las figuras del mediocampo albiceleste. El cuerpo médico de la Selección decidió liberar al jugador para que continúe con su recuperación en Chelsea, donde monitorearán de cerca la evolución de su rodilla. En tanto, Scaloni analiza posibles reemplazos y evalúa opciones dentro del plantel para el duelo ante Puerto Rico.

Mientras tanto, el grupo le manifestó todo su apoyo al volante, consciente de su peso dentro y fuera del campo: un futbolista de jerarquía, entrega y liderazgo silencioso que se ha vuelto indispensable en el ciclo campeón del mundo.

Qué dijo Lionel Scaloni tras la victoria ante Venezuela

Luego de la victoria de la Selección argentina por 1-0 ante Venezuela, el entrenador argentino Lionel Scaloni se mostró conforme con el rendimiento de su equipo, especialmente en el primer tiempo, en el cual consideró que se pudo haber hecho “algún gol más”.

El director técnico campeón del Mundo y bicampeón de América fue autocrítico, especialmente, con los primeros 20 minutos del complemento, que a su parecer “no fueron buenos” pero le dieron la chance de probar otros sistemas.

Además, Scaloni aseguró que fue decisión suya que el astro argentino Lionel Messi no sea convocado y comentó que espera “que pueda estar frente a Puerto Rico”.

Luego de un triunfo por la mínima ante un seleccionado que no pudo clasificar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Scaloni dividió el análisis del partido en dos partes.

Sobre el primer tiempo, el DT lo consideró “bastante bueno”, valorando que el equipo tuvo situaciones de gol e incluso pudo haber convertido “algún gol más”, aunque los primeros 20 minutos del complemento fueron lo que menos le gustó, disconforme con cómo jugó el equipo cuando no tenía la pelota.

En ese momento de quiebre, Scaloni comentó que el cambio de sistema de la Selección hizo que estuviera “más firme en el aspecto defensivo” y que mejorara “un poco”.

Además de la mejora promediando la segunda mitad, el entrenador se quedó con que el partido le “sirvió un montón”, ya que le dio la pauta de que “todos los rivales son difíciles y juegan al 100%”, algo que su equipo ya sabía pero este partido reivindicó.

Sobre la ausencia del astro argentino Lionel Messi, el DT de 47 años confirmó que fue su decisión “que Leo no juegue” argumentando que quería probar a Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el frente de ataque, así como también que contaba con el atacante José López en el banco. Sobre la próxima fecha, Scaloni comentó que tendrá que ver “cómo pasan los acontecimientos” para ver si le da lugar al “10”, aunque espera “que pueda estar”.

Acerca del rival, el entrenador oriundo de Pujato afirmó que “Venezuela hizo un buen partido” y destacó el nivel de su arquero, José Contreras, quien contuvo varios remates de mucho peligro.

Al tratarse de un amistoso, el DT comentó que ganar “no es lo importante”, sino que le daba prioridad a “ver cómo estaba el equipo” y darle rodaje a muchos jugadores que en sus clubes no venían jugando, asegurando también que el martes, ante Puerto Rico, “jugarán todos los chicos nuevos”.