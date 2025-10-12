La burla viral de la Selección Argentina Sub 20 a México

La Albiceleste eliminó a la Tri en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile y hubo cargadas tras el partido.

La Selección Argentina consiguió un muy buen triunfo por 2-0 ante México y se metió en semifinales de un Mundial Sub 20 por primera vez en 18 años. Los goles para los dirigidos por Diego Placente los hicieron el extremo Maher Carrizo y el delantero Mateo Silvetti .

Tras la derrota, el entrenador de México, César Garza, dejó frases polémicas y cuestionó el criterio arbitral: “ Sabemos cómo es Argentina de pegar, de meter. Ya lo sabíamos e igual nos dejamos comer la cabeza . Obviamente hubiera sido diferente con todos ellos amonestados como debería ser. En nuestro caso, cada falta que hicimos fue amarilla. No es excusa, fueron mejor equipo y nos ganaron justamente”.

La respuesta del lado argentino no tardó en llegar. Julio Soler , capitán del conjunto albiceleste, respondió: “Hay que jugar al fútbol, no hay que dar esa imagen. Ellos se enojaron, quisieron pelear, pero nos vino bien para descansar” . Tobías Ramírez fue más contundente: “Nosotros hablamos adentro, jugando, no afuera. Ellos no se la bancaron y respondieron, por eso se vio lo de las dos rojas”.

Sin embargo, más allá de lo ocurrido dentro del campo de juego, la cargada más viral fue a través de la música. Al retirarse del estadio, los jugadores argentinos hicieron sonar por los parlantes portátiles la cortina de “El Chavo del Ocho”, el recordado programa infantil mexicano, en una clara burla que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1977197811184943167&partner=&hide_thread=false Los jugadores de la Selección Argentina Sub-20 festejando el triunfo ante México con la canción de "EL CHAVO DEL 8".

pic.twitter.com/2HRoIu0crr — dataref (@dataref_ar) October 12, 2025

Así fue la victoria de la Selección Argentina sobre México

La Argentina consiguió inclinar la balanza a su favor rápidamente, ya que a los nueve minutos Carrizo solo tuvo que empujar la pelota entre los tres palos luego de que le quedara un rebote que había dado el arquero mexicano, Emmanuel Ochoa, quien le había tapado un potente remate a Valentino Acuña.

La Selección argentina tuvo varias situaciones para estirar rápidamente el marcador, pero Ochoa tuvo muy buenas apariciones y provocó que la primera mitad del encuentro termine solo 1-0 para la “Albiceleste”.

El tan ansiado segundo gol llegó a los 10 minutos del complemento, cuando Silvetti definió con gran precisión luego de una jugada buenísima del defensor Juan Villalba. Esta anotación vino desde el banco de suplentes, ya que ninguno de los protagonistas en el gol comenzaron como titulares.

México no consiguió poner en apuros en ningún momento a la Selección, más allá de alguna jugada aislada que se generó principalmente por exceso de confianza en los defensores argentinos.

En un final picante, México terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez a los 91 y 95 minutos, respectivamente.

Este gran triunfo representó el retorno de la Selección argentina a las semifinales de un Mundial Sub 20 luego de 18 años. La última vez que lo hicieron fue en la edición de 2007, que finalmente terminó en título para la “Albiceleste”.

El rival de la Argentina en las semifinales será Colombia, que más temprano le ganó 3-2 a España en un partidazo. El partido se disputará el próximo miércoles 15 de octubre, desde las 20:00 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.