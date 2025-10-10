⁠La insólita frase con la que Franco Mastantuono advirtió su deseo de volver a River

El futbolista del Real Madrid se refirió a un posible regreso al millonario a dos meses de haber firmado como jugador del elenco español.

Franco Mastantuono atraviesa un gran momento en el Real Madrid y ya es parte del plantel de la Selección argentina en la que busca sumar rodaje con el amistoso de este viernes ante Venezuela y el próximo ante Puerto Rico. Desde la concentración de la Scaloneta, Franco brindó una entrevista para el medio ESPN y habló sobre River .

En el inicio de sus palabras el joven jugador, elogiado en varias oportunidades por el entrenador del merengue Xabi Alonso, recordó sus inicios en el millonario donde comenzó desde las divisiones inferiores pero también se hizo eco de las críticas que recibió por su transferencia al club español: “ Sentí el cariño de los hinchas de River, fue algo único . Era lo que imaginaba desde chico. Sé que algunos se sintieron mal por mi transferencia , pero también hubo quienes lo entendieron. Es algo que no me olvidaré nunca”.

En su relato a su vez también refirió distintas palabras para los entrenadores que tuvo en el millonario: “ (Marcelo) Gallardo y Martín Demichelis me marcaron muchísimo en mi carrera. Aprendí mucho de ellos y me cumplieron el sueño de debutar”, señaló.

"SOY FANÁTICO DE RIVER E HINCHA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA"



IMPERDIBLE MANO A MANO JUNTO A FRANCO MASTANTUONO, JUGADOR DEL REAL MADRID.



Mirá #ESPNFútbol3 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lzr4f9pnGD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 8, 2025

Entre sus declaraciones, llamó la atención una frase particular que sorprendió al mundo River al dar a entender sobre las posibilidades de concretar un regreso a la institución a pesar de que hace casi dos meses: “Me encantaría volver a River en el futuro. En la vida pueden pasar muchas cosas y no podemos planificar lo que pasará en 10 años. Pero por lo que te da River, siempre te dan ganas de volver”. Rápidamente estas declaraciones despertaron un sueño en los fanáticos, aunque deberán esperar ya que no lo imagina en el corto plazo.

“River me dio todo. Es el lugar donde aprendí a ser profesional y donde empezó mi sueño”, sumó en referencia la club de Núñez.