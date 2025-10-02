La estrella del Real Madrid que se enojó con Mastantuono en la Champions

El futbolista surgido en River recibió un duro reproche de una figura en el elenco de Xabi Alonso. Los entretelones de la furia.

Franco Mastantuono cautivó de primer momento al entrenador Xabi Alonso . Lo deja reflejado en cada uno de los partidos dándole protagonismo en el once inicial o, también, ingresando cuando es suplente. En el segundo encuentro de la Champions League, el Real Madrid goleó 5 a 0 a Kairat Almaty en Kazajistán, el ex River tuvo una gran participación.

Algunos medios se llenaron de elogios para el jugador. Fue el diario AS que analizó: " Mastantuono demostró personalidad, en ocasiones demasiada, algo que le costó alguna pérdida por madurar demasiado el balón. Pero mostró ese gen competitivo, innegociable en Franco, que le hace incalculable para Xabi . Y ese es su mayor valor. Así logró forzar el penalti que descerrajó la lata". Sin embargo, más allá de los comentarios, un compañero de plantel se habría enojado con Franco.

Según reveló el periodista Javi González, del medio anteriormente mencionado, el brasileño Vinicius Jr se enojó con Mastan por una jugada particular antes de ser reemplazado: “Mbappé filtró un pase a Mastantuono en el lateral del área del conjunto kazajo y el argentino decidió finalizar con un disparo con su pierna derecha, sin ver un claro pase al extremo brasileño, que entraba solo por el centro del área pequeña. El tiro fue taponado por el portero rival y Vinicius , con clara irritación, le recriminó la situación”.

Vinicius Mastan

Muchos goles y participación clave de los argentinos en la segunda fecha de la Champions

Muy buena actuación de los futbolistas argentinos en Europa, con goles y participaciones clave. La segunda fecha de la Champions tuvo a varios jugadores albicelestes con un desempeño más que interesante.

Atlético Madrid extendió su gran semana con un contundente por 5 a 1 sobre Eintracht Frankfurt por la Champions League, apenas cuatro días después de haber goleado al Real Madrid en el clásico por La Liga.

Giacomo Raspadori abrió la cuenta a los tres minutos, Robin Le Normand amplió de cabeza y Antoine Griezmann cerró la primera etapa con el tercero tras asistencia de Julián Álvarez.

Jonathan Burkardt descontó para los alemanes, pero Giuliano Simeone y la Araña, de penal, sentenciaron el 5-1 definitivo. Atlético Madrid selló así dos victorias resonantes en menos de una semana.

Embed

En Italia, Inter sumó su segundo triunfo con un 3-0 sobre Slavia Praga. Un error del arquero visitante permitió a Lautaro Martínez anotar el primero y transformarse en el único jugador del club con goles en siete ediciones distintas de Champions. Denzel Dumfries amplió y el propio Lautaro firmó el tercero para sostener el arranque perfecto del Nerazzurro.

Embed

Chelsea logró su primera victoria con un ajustado 1-0 sobre Benfica en la vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge.

El único gol llegó con un insólito autogol del colombiano Richard Ríos, que desvió a propia puerta un centro de Alejandro Garnacho. Los Blues defendieron la ventaja mínima hasta el final.

La rompió Mbappé

Real Madrid goleó 5 a 0 a Kairat Almaty en Kazajistán por la Champions League, con un triplete de Kylian Mbappé y la participación desde el arranque de Franco Mastantuono.

El marcador se abrió con un penal que Mbappé convirtió tras una falta sobre Mastantuono, quien había forzado el error defensivo local.

El francés amplió la ventaja con una definición por encima del arquero Kalmurza y completó su actuación con un gol desde la medialuna después de una acción colectiva encabezada por Rodrygo.

El juvenil argentino se mostró activo en el circuito ofensivo y tuvo una ocasión clara antes de ser reemplazado en el segundo tiempo.

Camavinga y Brahim Díaz completaron la goleada en un partido dominado por el conjunto español, que no permitió espacios para la reacción de los kazajos.

El único intento serio del Kairat fue un penal sancionado y posteriormente anulado por el VAR.

Embed

En Italia, Atalanta derrotó 2 a 1 a Brujas en Bérgamo, en donde el equipo de Ivan Juric revirtió un inicio adverso tras el gol de Christos Tzolis en la primera parte.

El empate llegó desde el punto de penal con un disparo de Lazar Samardzic luego de una infracción discutida sobre Pasalic. El volante croata definió el partido en el tramo final con un cabezazo tras un córner.

La sorpresa de la jornada se produjo en Estambul. Galatasaray venció 1-0 a Liverpool con tanto de Victor Osimhen desde el punto penal.

El local resistió hasta el cierre, donde el VAR anuló una pena máxima para los ingleses. Los turcos dieron el golpe y dejaron a los Reds con otra derrota tras la caída en Premier League.

En Noruega, Tottenham rescató un empate 2-2 ante Bodo/Glimt. Jens Hauge adelantó con dos goles al local, pero Micky van de Ven descontó y, en tiempo de descuento, un autogol de Jostein Gundersen selló la igualdad.

Bayern Múnich mantuvo su paso ideal con un 5-1 en Chipre ante Pafos. Kane, Guerreiro, Jackson, Olise y otro tanto del delantero inglés marcaron para los bávaros, mientras que Orsic descontó con un golazo. El líder de la Bundesliga impuso su jerarquía con absoluta claridad.

Olympique de Marsella completó la jornada con un 4-0 sobre Ajax. Igor Paixão firmó un doblete en media hora, Greenwood marcó el tercero y Aubameyang sentenció en el complemento. Los franceses sumaron sus primeros puntos en la fase de grupos.